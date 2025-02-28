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恒指半日跌546點 科指跌3%跌穿10天線 成交、北水減 車股、科技股挫

特朗普宣布對中、墨、加三國，加徵關稅，美期、亞股向下，日經指數一度重挫3%，英偉達隔晚挫8.5%，拖累晶片股下跌。美債息下跌，美元向上，人民幣、加元偏軟，印尼盾創2020年以來新低，比特幣六連跌，已較不到六周前創下的歷史新高回落25%。

港股連跌第二日，見周二後最大跌幅及新低，恒指曾跌穿10天線(23164.57點)、科指跌穿10天線(5715.18點)。大市成交較昨日午市減少18%，至1916億元，北水交易成交額（包括買入及賣出交易）同樣較昨日午市跌25.9%，佔香港市場成交額減至22.98%。

恒指今早低開102點，高位跌102點，低位跌600點，高低波幅499點。上升股份比例為11.68%，下跌為44.77%，無升跌為43.53%。小米（1810）出新車，一眾電車股下跌，理想（2015）跌6.8%。科技股續回吐，逆市上升的只有賭股銀娛（0027）升2.8%、金沙（1928）升1.02%，資源股中海油（0883）升1.12%、神華（1088）升1.02%，中移（0941）升0.95%，及潤電（0836）升0.66%。

恒指半日跌546點或2.3%，報23171點，大市成交金額1916億元；國指跌214點或2.46%，報8520點。恒生科技指數收報5658點，跌3.78%。

藍籌股成交金額906.43億元，佔大市成交47.3%；科指成份股成交金額678.92億元，佔大市成交35.43%；國指成份股成交金額833.92億元，佔大市成交43.52%。

24隻雙櫃台股，總成交1.3億元人民幣，相當於約1.39億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少26.6%，至126.4億元，佔大市成交6.59%。牛熊證成交金額63.12億元，減少24.92%；窩輪成交金額63.27億元，減少28.2%。

藍籌6隻升，76隻下跌，1隻無升跌。銀娛（0027）升2.88%，收報32.2元，是升幅最大的藍籌，比亞迪電子（0285）跌8.66%，收報51.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報155.1元，跌0.89%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報51.15元，跌8.66%。

恒指曾跌穿10天線(23164.57點)。科指跌穿10天線(5715.18點)。

北水南下合計淨流入41.57億元，較上日減少75.4%，連續第6日流入，累計流入812.59億元，對上一次連續6日淨流入是2024年12月24日。北水本月累計流入1450.34億元，按月增加15.48%，連續第2個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第20個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）881.14億元，較上日減56.94%，佔香港市場成交額由上日的25.17%減至22.98%。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.53%，是2月25日後最大跌幅，當日跌幅為2.68%。低見23117.46點，是2月25日22716.48點後最低。連跌2日，累計跌616.24點，對上一次連跌2日是2月25日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月22日。

科指曾跌最多4.24%，是2月25日後最大跌幅，當日跌幅為4.35%。低見5631.85點，是2月25日5537.54點後最低。連跌2日，累計跌295點，對上一次連跌2日是2月25日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月23日。

國指曾跌最多2.7%，是2月25日後最大跌幅，當日跌幅為2.77%。低見8498.57點，是2月25日8379.82點後最低。連跌2日，累計跌272.86點，對上一次連跌2日是2月25日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月23日。

個股表現

Now TV服務續受阻 Now e服務至今仍中斷。電盈（0008）收報4.53元，跌1.52%。

小米（1810）：電動車SU7 Ultra 開售2小時 大定即超過10,000部。收報52.55元，跌1.04%。奇瑞汽車向港交所提交上市申請。

汽車股

吉利（0175）收報17.8元，跌6.22%。

比亞迪（1211）收報377.4元，跌5.32%。

小鵬（9868）收報81.4元，跌6.17%。

理想（2015）收報119元，跌6.89%。

蔚來（9866）收報35.8元，跌3.24%。

零跑（9863）創52周高，見38.7元，收報35.75元，跌6.17%。

艾美疫苗（6660）折讓19%配股 籌7470萬元。收報5.56元，跌11.18%。

高鑫零售（6808）：主席、非執董變更 另就供應商發票計提5800萬人幣準備金。收報1.78元，跌7.29%。

多間公司最快今日布業績，績前表現如下，新世界發展（0017）收報4.73元，跌1.05%。

信義玻璃（0868）收報7.63元，跌2.43%。

信義光能（0968）收報3.45元，跌4.17%。

信義能源（3868）收報0.83元，跌1.19%。

中興通訊（0763）收報30.15元，跌5.49%。

華置（0127）收報1.15元，跌1.71%。

法拉帝（9638）收報23.65元，無升跌。

太平洋航運（2343）收報1.61元，跌2.42%。

玖紙（2689）中期多賺六成，不派中期息。收報3.3元，跌4.07%。

豐盛生活服務（0331）：新世界只佔未完成合約一成未構成風險，擬物色具協同購併項目。收報5.67元，升0.35%。

銀娛（0027）：第四期傍空地可發展主題樂園及非博彩， 對泰國市場發展樂觀。收報32.2元，升2.88%。

易鑫（2858）去年多賺46%，末期息連特息共派13仙。創52周高，見1.54元，收報1.23元，跌5.38%。

世華（0685）上季錄虧損220.7萬美元。收報0.198元，無升跌。

港交所（0388）陳翊庭：每手股數改革將適時諮詢。收報353.2元，跌3.23%。

建滔積層板（1888）盈喜，料去年多賺43%。收報9.23元，跌6.29%。

萬華媒體（0426）上季虧損584.9萬元。收報0.053元，無升跌。

The Capital Group增持看準科技（2076）至5%以上。收報61.35元，無升跌。

新地（0016）中期少賺17%，核心純利增17%，中期息0.95元。收報71.95元，跌4%。

破頂股表現

破頂股包括，瑞誠中國傳媒（1640）創上市新高，見4.3元，收報4.3元，升0.7%；巨子生物（2367）創上市新高，見65.5元，收報63元，跌1.18%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見3.87元，收報3.68元，跌2.39%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見242.8元，收報229.6元，跌2.05%；古茗（1364）創上市新高，見12.8元，收報11.7元，跌5.65%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1060元，收報1060元，升0.1%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1089.2元，收報1089.05元，升0%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1172.8元，收報1172.8元，升0.04%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1088.05元，收報1088.05元，升0.02%；東亞銀行（0023）創52周高，見11.78元，收報11.56元，跌0.86%；遠東控股國際（0036）創52周高，見0.83元，收報0.69元，跌9.21%；江蘇寧滬高速公路（0177）創52周高，見9.02元，收報8.93元，無升跌；宏華集團（0196）創52周高，見0.18元，收報0.175元，升6.71%；中國資源交通（0269）創52周高，見0.02元，收報0.02元，升25%。

破頂指數成份股包括，中行（3988）創52周高，見4.45元，收報4.41元，跌0.45%；匯控（0005）創52周高，見89.85元，收報89.2元，跌0.22%；農行（1288）創52周高，見4.82元，收報4.63元，跌3.14%。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，華誼騰訊娛樂（0419）低見0.051元，收報0.053元，跌8.62%；慕詩國際（0130）低見0.114元，收報0.114元，跌9.52%；寶新置地（0299）低見0.111元，收報0.111元，跌14.62%；中手游（0302）低見0.6元，收報0.61元，跌3.17%；中國天化工（0362）低見0.026元，收報0.027元，跌3.57%；弘毅文化集團（0419）低見0.051元，收報0.053元，跌8.62%；中國衛生集團（0673）低見0.188元，收報0.195元，跌1.52%；恒發光學（1134）低見0.2元，收報0.249元，升4.18%；瑩嵐集團（1162）低見0.1元，收報0.101元，跌7.34%；凌雄科技（2436）低見2.6元，收報2.6元，跌7.14%。

31隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見5.67元，收報5.69元，跌0.18%；莎莎國際（0178）低見0.62元，收報0.63元，無升跌；大家樂集團（0341）低見7.22元，收報7.26元，跌2.02%；領航醫藥生物科技（0399）低見0.168元，收報0.18元，跌0.55%；ASMPT（0522）低見60.55元，收報60.8元，跌6.39%；CNT GROUP（0701）低見0.215元，收報0.215元，跌3.59%；華富建業金融（0952）低見0.19元，收報0.19元，跌9.95%；MONGOL MINING（0975）低見5.62元，收報5.62元，跌8.17%；創夢天地（1119）低見1.28元，收報1.28元，跌6.57%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，恒嘉融資租賃（0379）收報0.157元，升60.2%；金融壹賬通（6638）創52周高，見1.85元，收報1.7元，升41.67%；興業控股（0132）收報0.325元，升30%；禮建德集團（8455）創52周高，見0.084元，收報0.077元，升26.23%；中國資源交通（0269）創52周高，見0.02元，收報0.02元，升25%；佰悅集團（8545）創52周高，見0.039元，收報0.038元，升22.58%；百仕達控股（1168）收報0.164元，升20.59%；萬咖壹聯（1762）收報0.36元，升18.03%；港灣數字（0913）收報0.305元，升17.31%；濠亮環球（8118）收報0.07元，升14.75%。

下跌異動股，包括，萬馬控股（6928）收報0.113元，跌22.07%；恆富控股（0643）收報0.19元，跌17.39%；C-LINK SQ（1463）收報0.218元，跌16.15%；亞東集團（1795）收報0.78元，跌15.22%；寶新置地（0299）創上市新低，見0.111元，收報0.111元，跌14.62%；重塑能源（2570）收報200.2元，跌14%；寶積資本（8168）收報0.084元，跌13.4%；德昌電機控股（0179）收報15.06元，跌13.35%；辰罡科技（8131）收報0.094元，跌12.96%；速騰聚創（2498）收報43.25元，跌12.45%；瑞斯康集團（1679）收報0.12元，跌12.41%。

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