香港航空上月復飛澳洲黃金海岸及加拿大溫哥華航線。香港航空副總裁陳詩珮出席活動時透露，往來溫哥華航班反應很好，載客率達85%以上，計劃於6月底增加該航線班次，因北美需求大。她續稱，現在集中營運現有航線為主，尤其是加拿大和澳洲，她指會考慮在澳洲新增航點。日本航點方面，她指會加密班次，例如東京每日加至5班。至於機票價格則跟隨市場走勢決定。
最新一份《財政預算案》增加離境稅，陳詩珮表示不擔心離境稅增加以致出境旅客減少，加上公司希望做多些中轉客，逐漸提升其估總體旅客比例。
此外，香港航空近期新增寵物服務，允許旅客攜带寵物進入民航客機機艙。陳詩珮指出，寬體機最多可放6隻寵物，可入機艙與旅客一起坐。她稱看見市場有需求，但先試行6隻。另公司在寵物節已開始推廣該服務。
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