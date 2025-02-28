香港航空上月復飛澳洲黃金海岸及加拿大溫哥華航線。香港航空副總裁陳詩珮出席活動時透露，往來溫哥華航班反應很好，載客率達85%以上，計劃於6月底增加該航線班次，因北美需求大。她續稱，現在集中營運現有航線為主，尤其是加拿大和澳洲，她指會考慮在澳洲新增航點。日本航點方面，她指會加密班次，例如東京每日加至5班。至於機票價格則跟隨市場走勢決定。