華夏基金（香港）今日宣布推出亞太首只零售代幣化基金「華夏港元數字貨幣基金」，主要投資於港元計價的短期存款及優質貨幣市場工具，為亞太區首個面向零售投資者的代幣化基金。
該基金通過區塊鏈技術重塑傳統基金投資，基金的關鍵信息會被實時記錄在區塊鏈上，無法篡改，全程可溯。
華夏基金（香港）數字資產管理主管兼家族財富管理主管朱皓康指出，區塊鏈技術可降低運營成本及提高交易透明度效率。除傳統合資格經紀與銀行外，獲證監會發牌的虛擬資產交易平台（VATP）也納入分銷渠道，可觸達更廣泛的投資者。
他續指，該基金將參與由香港金融管理局領導的Ensemble項目，冀代幣化基金逐步開放二級市場交易，實現7×24小時交易與結算，並有望與更廣泛的數字金融生態系統無縫鏈接，兼容穩定幣、代幣化存款及數字貨幣。
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