該卡迎新獎賞是，發卡後首5個月簽賬額滿2.5萬元，即送2.6萬FWC中積分，每多簽1.5萬元可以優惠價800元換領額外2.6萬FWC積分（最多可換領3次）。推廣期至今年7月2日。

此外，香港航空簽賬每2元有1 FWC積分。海外及網上簽賬每4元有1 FWC積分。本地零售簽賬每6元有1 FWC積分。同時，一年兩次「飛凡祭」，以5折FWC積分兌換香港航空指定航點的機票。另5折FWC積分升級商務客位。

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中信銀行（國際）個人及商務銀行業務總監袁妙齡表示，自2023年下半年起，旅遊業已開始復蘇，加上2024年港元強勢，進一步推升港人出境旅遊熱潮，海外簽賬亦佔中信銀行（國際）2024年整體信用卡簽賬額逾20%。

香港航空主席閻波表示，非常高興與信銀國際推出聯營信用卡，這是香港航空創新服務的重要一步。此次合作不僅為持卡人帶來豐富的旅游禮遇，如槓勿兌換機票、優先登機及貴賓室服務等，更為航空與金融服務的融合樹立新標杆。

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