渣打企業及投資銀行業務香港兼大中華區主管許穗華表示，新的人民幣貿易融資流動資金安排令銀行可以取得穩定及成本較低的人民幣流動資金，有效支持該行向企業提供人民幣貿易融資貸款，進一步增強香港離岸人民幣市場的流動性，強化香港全球離岸人民幣業務樞紐的領先地位。

她續稱，自2021年起，人民幣計價資產對渣打香港整體貿易融資組合的佔比已經翻了一倍。渣打期待善用金管局的新措施，為企業客戶提供更多離岸人民幣貿易融資服務，促進跨境貿易，鞏固香港作為國際金融中心的地位。

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