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政治局稱要穩住樓市股市 恒指照跌逾700點 失守23000點關

新華社報道，中國中共中央政治局周五召開會議，強調2025年要穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好。港股午後跌幅續擴大，政治局報道後一度輕微收窄跌幅，恒指目前跌729點失守23000點關，見4個月最大跌幅。

新華社稱，中共中央政治局2月28日召開會議，討論國務院擬提請第十四屆全國人民代表大會第三次會議審議的《政府工作報告》稿。中共中央總書記習近平主持會議。

會議指出，過去一年，以習近平同志為核心的黨中央統攬全局、沉著應變，團結帶領全黨全國各族人民順利完成經濟社會發展主要目標任務。我國經濟運作整體平穩、穩中有進，高品質發展紮實推進，社會大局保持穩定，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

會議強調，今年是「十四五」規劃收官之年，做好政府工作，要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，按照中央經濟工作會議，堅持發展中對外發展中新高度新發展理念，全面發展工作全面發展實踐，全面發展中對外發展中對外發展高新高發展理念，全面發展工作全面發展實踐，全面發展工作建立現代化產業體系，更好統籌發展和安全，實施更積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水平，保持社會和正常穩定，完成五分四度。

會議也研究了其他事項。

恒指曾跌最多3.35%，是2024年10月15日後最大跌幅，當日跌幅為4.45%。暫低見22923.23點，是2月25日22716.48點後最低。現報22988.71點，跌3.08%。

科指曾跌最多5.51%，是2024年10月15日後最大跌幅，當日跌幅為5.63%。暫低見5556.87點，是2月25日5537.54點後最低。現報5574.84點，跌5.21%。

 

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