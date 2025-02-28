措施在今日正式推出後，匯豐隨即利用額度為多名企業客戶安排貿易貸款，配合客戶在不同行業和領域的需要，其中包括信用證貸款、記賬交易貸款及結構性貿易貸款等。

匯豐客戶對安排反應踴躍，並有不少離岸企業查詢利用人民幣在香港進行貿易結算。匯豐計劃利用額度加強不同層面的貿易融資服務。

當前的利率環境充滿變化，企業利用人民幣及其他貨幣進行融資，可以在不同的利率周期和利率價格趨勢中靈活管理資金成本，帶來策略性的效益。

匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，「匯豐成立160年，自開業以來就一直在全球不同市場促進貿易融通。我們很高興參與金管局這項別開新面的計劃，貫徹我們一直對香港作為全球領先離岸人民幣市場的支持。安排將為企業創造新的增長機遇，我們期待為客戶提供更具競爭力的貿易融資方案，滿足他們不斷變化的需求」。

其他報道

人行據報要求中資行下調美元存款利率

金管局：已分配500億予「人民幣貿易融資流動資金」首階段參與行

百度：文心大模型4.5 將於3月16日推出

政治局稱要穩住樓市股市 恒指跌逾700點 失守23000點關

渣打：用金管局新安排向企業客戶提供逾1億元離岸人民幣貿易融資

中信銀行與港航推出聯營Mastercard 低至每兩元換1積分

華夏基金：推亞太首隻零售代幣化基金 冀逐步開放二級市場交易

香港航空：溫哥華航線載客率達85%以上 計劃6月底增加班次

【有片：埋身擊】港股或回調至22500水平 宜候低買入

港交所下月推6隻新股票期權類別 包括美的潤電

新濠天地5月重開《水舞間》匯演 門票下月開售

【有片：投資王道】美國倘經濟收縮利債市 港樓價或呈L型走勢

騰訊發布Turbo S AI模型 稱快過DeepSeek