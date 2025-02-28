匯豐公布，成為首批銀行參與金管局的「人民幣貿易融資流動資金安排」。有關措施旨在提供更充裕的流動性，支持人民幣融資活動，滿足企業發展需要，並鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。
措施在今日正式推出後，匯豐隨即利用額度為多名企業客戶安排貿易貸款，配合客戶在不同行業和領域的需要，其中包括信用證貸款、記賬交易貸款及結構性貿易貸款等。
匯豐客戶對安排反應踴躍，並有不少離岸企業查詢利用人民幣在香港進行貿易結算。匯豐計劃利用額度加強不同層面的貿易融資服務。
當前的利率環境充滿變化，企業利用人民幣及其他貨幣進行融資，可以在不同的利率周期和利率價格趨勢中靈活管理資金成本，帶來策略性的效益。
匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，「匯豐成立160年，自開業以來就一直在全球不同市場促進貿易融通。我們很高興參與金管局這項別開新面的計劃，貫徹我們一直對香港作為全球領先離岸人民幣市場的支持。安排將為企業創造新的增長機遇，我們期待為客戶提供更具競爭力的貿易融資方案，滿足他們不斷變化的需求」。
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