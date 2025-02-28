至於中國股票基金及香港股票基金，去年分別淨流出約4.7億美元和3.8億美元。亞太區股票基金年內亦淨流出約4.4億美元。

投資基金委員會聯席主席黃德泰解釋，環球債券基金及北美債券基金，其孳息率較為吸引，投資者先前亦對於減息有所預期，減息利好債券價格，令投資者對債券基金需求較大。

黃德泰續指，行業與主題股票（亞太區除外）基金去年淨流出12.3億美元，其基金大多數為美國及環球科技類別基金，相信投資者因過去升幅較大，並於去年贖回獲利，令該類別基金出現淨流出。

被問到現時因中國人工智能模型冒起，而引起的投資熱潮，會否令今年首季股票基金認購情况改善時。投資基金委員會聯席主席鄒建雄表示，與不同銷售渠道溝通時，今年以來的投資香港零售基金的反應不俗，其投資類型較為分散，目前沒有數據，但預料今年中國股票基金的銷售會有所改善。黃德泰補充，香港及亞洲較少科技主題的基金，大多數為美國及環球科技基金。

按資產類別計，債券基金及貨幣市場基金，去年分別淨流入約118.5億美元和32.8億美元。當中債券基金去年第四季淨流入約6.7億美元，較第三季的淨流入55.5億美元大幅減少。股票基金及混合資產基金，去年分別淨流出27.2億美元和4.4億美元。

值得一提的是，股票基金為連續第10個季度淨流出，去年第四季淨流出5.4億美元，但較去年第三季的淨流出12.2億美元，其淨流出幅度大幅減少。

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