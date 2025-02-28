香港投資基金公會公布，去年香港零售基金銷售數據，去年整體基金淨流入約123.2億美元（約961億港元），較2023年的近1.9億美元大幅增加；按公會所統計的34個基金組別細分，環球債券基金及北美債券基金淨流入最多，於去年分別淨流入66.8億美元和53億美元。於12個統計類別中，行業與主題股票（亞太區除外）基金和亞太區債券基金淨流出最多，去年分別淨流出約12.3億美元及12.8億美元。
至於中國股票基金及香港股票基金，去年分別淨流出約4.7億美元和3.8億美元。亞太區股票基金年內亦淨流出約4.4億美元。
投資基金委員會聯席主席黃德泰解釋，環球債券基金及北美債券基金，其孳息率較為吸引，投資者先前亦對於減息有所預期，減息利好債券價格，令投資者對債券基金需求較大。
黃德泰續指，行業與主題股票（亞太區除外）基金去年淨流出12.3億美元，其基金大多數為美國及環球科技類別基金，相信投資者因過去升幅較大，並於去年贖回獲利，令該類別基金出現淨流出。
被問到現時因中國人工智能模型冒起，而引起的投資熱潮，會否令今年首季股票基金認購情况改善時。投資基金委員會聯席主席鄒建雄表示，與不同銷售渠道溝通時，今年以來的投資香港零售基金的反應不俗，其投資類型較為分散，目前沒有數據，但預料今年中國股票基金的銷售會有所改善。黃德泰補充，香港及亞洲較少科技主題的基金，大多數為美國及環球科技基金。
按資產類別計，債券基金及貨幣市場基金，去年分別淨流入約118.5億美元和32.8億美元。當中債券基金去年第四季淨流入約6.7億美元，較第三季的淨流入55.5億美元大幅減少。股票基金及混合資產基金，去年分別淨流出27.2億美元和4.4億美元。
值得一提的是，股票基金為連續第10個季度淨流出，去年第四季淨流出5.4億美元，但較去年第三季的淨流出12.2億美元，其淨流出幅度大幅減少。
金管局：已分配500億予「人民幣貿易融資流動資金」首階段參與行
政治局稱要穩住樓市股市 恒指跌逾700點 失守23000點關
渣打：用金管局新安排向企業客戶提供逾1億元離岸人民幣貿易融資
中信銀行與港航推出聯營Mastercard 低至每兩元換1積分