華夏基金（香港）近期推出亞太首隻零售代幣化基金。投資基金委員會聯席主席黃德泰表示，將基金代幣化，雖然其化幣化基金與傳統基金標的不會有分別，但將基金代幣化可改善操作及運作流程，理論上可利用其區塊鏈技術，進行全天侯認購及贖回，目前已有基金推出代幣化的貨幣基金，理論上包括另類資產基金在內的其他基金亦可應用。

黃王慈明補充，代幣化對於基金市場有「顛覆性」影響，可解決基金銷售痛點，另對擴展投資群亦有幫助，其代幣化技術亦可把另類資產「democratize（民主化）」，令普羅投資者亦可參與，惟現時有不同的技術性問題，如支付、稅務、交收、托管及過戶等有一系列問題待探討。

其他報道

習近平：要加快補上內需特別是消費短板

港零售基金去年淨流入961億元 環球及北美債券基金淨流入最多

匯豐：成為首批「人民幣貿易融資流動資金安排」參與行

人行據報要求中資行下調美元存款利率

金管局：已分配500億予「人民幣貿易融資流動資金」首階段參與行

百度：文心大模型4.5 將於3月16日推出

政治局稱要穩住樓市股市 恒指跌逾700點 失守23000點關

渣打：用金管局新安排向企業客戶提供逾1億元離岸人民幣貿易融資

中信銀行與港航推出聯營Mastercard 低至每兩元換1積分

華夏基金：推亞太首隻零售代幣化基金 冀逐步開放二級市場交易

香港航空：溫哥華航線載客率達85%以上 計劃6月底增加班次

【有片：埋身擊】港股或回調至22500水平 宜候低買入

港交所下月推6隻新股票期權類別 包括美的潤電