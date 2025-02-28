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黃王慈明：料短期內不會有許多另類資產基金推出

證監會於本月中發通函釐清其監管規定，以便利封閉式另類資產基金在聯交所上市。香港基金公會行政總裁黃王慈明表示，歡迎證監會發通函釐清另類資產基金上市規定，但預料短期內不會有許多另類資產基金推出。她續指，其規定解釋另類資產與傳統資產的分別，而另類資產基金於計價、贖回及託管方式，與傳統資產不同，建議投資者日後投資時，需了解自身風險胃納，和另類資產基金底下的標的及流動性。

華夏基金（香港）近期推出亞太首隻零售代幣化基金。投資基金委員會聯席主席黃德泰表示，將基金代幣化，雖然其化幣化基金與傳統基金標的不會有分別，但將基金代幣化可改善操作及運作流程，理論上可利用其區塊鏈技術，進行全天侯認購及贖回，目前已有基金推出代幣化的貨幣基金，理論上包括另類資產基金在內的其他基金亦可應用。

黃王慈明補充，代幣化對於基金市場有「顛覆性」影響，可解決基金銷售痛點，另對擴展投資群亦有幫助，其代幣化技術亦可把另類資產「democratize（民主化）」，令普羅投資者亦可參與，惟現時有不同的技術性問題，如支付、稅務、交收、托管及過戶等有一系列問題待探討。

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