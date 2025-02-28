保監局公布《分紅保險利益說明演示利率上限應用說明》，讓客戶投保時對保單未來回報有合理期望。保險公司和中介人銷售分紅保單時，須就利益說明文件中，用於預期未來退保價值的演示利率設定上限，應用說明將在今年7月1日生效。以現時市場和經濟狀况，港元保單演示利率上限為6厘，港元以外保單為6.5厘，分紅保單所有預測情境，包括基準、樂觀和悲觀預期，以及所有保費繳付方法、保單選項，均受限於演示利率上限。
本港保險市場產品比較和推廣資料較常用以客戶預期內部回報率（客戶IRR），即客戶保單未來退保價值的預期內部回報率展示，因此上述演示利率適用於客戶IRR。應用說明未就分紅保單的投資回報假設等設限，不過保險公司在利益說明設定最佳預測假設時遵守相關精算規定。
是次應用說明應用於分紅保單銷售，保監局指若產品有過於進取的演示假設，應就利說明文件、非保證收益等進行修改，或改進產品以符合監管規定，修訂應在清晰且預設的時間表下有序進行，以確保完全符合相關監管要求。因為演示利率上限不預期會對保險公司實際履行保單的經驗，或客戶實際回報有影響，因此保險公司不一定需要在現有有效保單實施演示利率上限。
保監局指，演示利率上限會定期檢視，以適應最新經濟前景、市場實踐和投資組合情况，另外演示利率上限適用範圍有可能擴展至其他保險產品。保險公司需要實施適當的控制、程序以及充分的監控，達致「公平待客」原則，以提高客戶滿意度並保護保單持有人的利益。
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