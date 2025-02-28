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恒指收市跌776點 成交續逾4000億 港股連升3月 阿里累升44%

特朗普宣布對中、墨、加三國加徵關稅，使貿易戰憂慮上升，環球市場受壓，日股創5個月低，韓股見半年最大跌幅，國指跌3.63%成為主要市場中，表現最差的指數。港股連跌兩日，三大指數創4個月最大跌幅及一周低。恒指跌穿10天線，科指跌穿10天線，並下試20天線。大市成交稍降，但第二日逾4000億元，北水成交減17%，流入減29%，全月計流入創4年高，同時也為2016年底深港通開通以來歷史第二大月度淨買入。北水佔成交比率降至三周低。

全周計，三大指數均下跌，恒指國指跌逾2%，逾一個月最大跌幅，而科指跌近5%，見3個月最大跌幅。

全月計，三大指數連升第三個，本月升幅均逾13%，創去年9月後最大升幅，恒指、國指表現最佳的是阿里巴巴（9988），累升44.39%，科指則是華虹半導體（1347），累升50%。

外圍方面，貿易戰憂慮升溫，美債息下跌，美元向上，人民幣、加元偏軟，印尼盾創2020年以來新低，比特幣失守80000美元，創3個月低，較歷史新高回落27%；以太坊亦由高位跌8.7%，創逾一年低。

恒指今早低開102點，高位跌102點，低位跌919點，高低波幅818點，是2024年10月18日後新高，當日報894點。上升股份比例為16.01%，下跌為53.14%，無升跌為30.83%。

恒指收市跌776點或3.28%，報22941點，大市成交金額4062億元，較上日減少0.05%；國指跌317點或3.63%，報8417點。恒生科技指數收報5568點，跌5.32%。

藍籌股成交金額2132.82億元，佔大市成交52.5%；科指成份股成交金額1527.14億元，佔大市成交37.59%；國指成份股成交金額1932.16億元，佔大市成交47.56%。

24隻雙櫃台股，總成交2.44億元人民幣，相當於約2.61億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少1.8%，至169.11億元，佔大市成交4.16%。牛熊證成交金額90.13億元，增加7.2%；窩輪成交金額78.97億元，減少10.39%。

藍籌6隻升，77隻下跌，0隻無升跌。銀娛（0027）升1.92%，收報31.9元，是升幅最大的藍籌，比亞迪電子（0285）跌10.54%，收報50.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報154.8元，跌1.09%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報50.1元，跌10.54%。

恒指跌穿10天線(23141.54點)。科指跌穿10天線(5706.12點)，下試20天線(5419.38點)。

北水南下合計淨流入119億元，較上日減少29.58%，連續第6日流入，累計流入890.02億元，對上一次連續6日淨流入是2024年12月24日。北水本月累計流入1527.77億元，按月增加21.65%，連續第2個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第20個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1682.15億元，較上日減17.81%，佔香港市場成交額由上日的25.17%減至20.7%。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多3.88%，是2024年10月15日後最大跌幅，當日跌幅為4.45%。低見22798.34點，是2月25日22716.48點後最低。收市報22941.32點，是2月20日後收市新低，當日報22576.98點。連跌2日，累計跌846.61點，對上一次連跌2日是2月25日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月22日。

科指曾跌最多6.28%，是2024年10月8日後最大跌幅，當日跌幅為14.39%。低見5511.45點，是2月20日5466.24點後最低。收市報5568.14點，是2月20日後收市新低，當日報5500.02點。連跌2日，累計跌385.65點，對上一次連跌2日是2月25日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月23日。

國指曾跌最多4.24%，是2024年10月15日後最大跌幅，當日跌幅為4.79%。低見8364.42點，是2月20日8262.14點後最低。收市報8417.43點，是2月20日後收市新低，當日報8322.56點。連跌2日，累計跌375.46點，對上一次連跌2日是2月25日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月23日。

一周表現

恒指本周累跌2.29%或536點，跌幅是2025年1月10日後最大，當時收市跌幅為3.52%；本周表現最佳的是華潤萬象生活（1209），累升12.15%，其次為銀娛（0027）及理想（2015），分別升8.14%及7.4%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌17.05%，其次為藥明康德（2359）及聯想（0992），分別跌15.21%及14.85%。

國指本周累跌2.88%或249點，跌幅是2025年1月10日後最大，當時收市跌幅為3.65%；本周表現最佳的是小鵬（9868），累升10.99%，其次為理想（2015）及中海外（0688），分別升7.4%及7.3%。而表現最差的是聯想（0992），累跌14.85%，其次為攜程（9961）及快手（1024），分別跌14.81%及13.36%。

科指本周累跌4.97%或291點，跌幅是2024年11月15日後最大，當時收市跌幅為7.29%；本周表現最佳的是小鵬（9868），累升10.99%，其次為理想（2015）及東方甄選（1797），分別升7.4%及2.69%。而表現最差的是眾安在綫（6060），累跌22.53%，其次為閱文（0772）及ASMPT（0522），分別跌21.86%及21.45%。

1個月表現

恒指本月累升13.43%或2716點，升幅是2024年9月30日後最大，當時收市升幅為17.48%；恒指連升3個月，對上一次連升3個月，是2024年4月30日；本月表現最佳的是阿里巴巴（9988），累升44.39%，其次為中芯國際（0981）及阿里健康（0241），分別升41.05%及38.78%。而表現最差的是攜程（9961），累跌20.33%，其次為神華（1088） 及農夫山泉（9633），分別跌5.42%及5.06%。

國指本月累升14.02%或1035點，升幅是2024年9月30日後最大，當時收市升幅為18.62%；國指連升3個月，對上一次連升3個月，是2024年4月30日；本月表現最佳的是阿里巴巴（9988），累升44.39%，其次為中芯國際（0981）及比亞迪（1211），分別升41.05%及36.12%。而表現最差的是攜程（9961），累跌20.33%，其次為神華（1088） 及農夫山泉（9633），分別跌5.42%及5.06%。

科指本月累升17.88%或844點，升幅是2024年9月30日後最大，當時收市升幅為33.45%；科指連升3個月，對上一次連升3個月，是2024年4月30日；本月表現最佳的是華虹半導體（1347），累升50.11%，其次為阿里巴巴（9988）及中芯國際（0981），分別升44.39%及41.05%。而表現最差的是東方甄選（1797），累跌20.69%，其次為攜程（9961）及ASMPT（0522），分別跌20.33%及14.71%。

午後消息股表現

恒生（0011）成首批人幣貿易融資流動資金安排參與銀行。收報109元，跌1.71%。

中銀（2388）：已為多家企業開辦人民幣貿易融資 1月人民幣貿易業務量增近三成。收報27.35元，跌1.26%。

匯豐（0005）：成為首批「人民幣貿易融資流動資金安排」參與行。創52周高，見89.85元，收報89.25元，跌0.17%。

百度（9888）：文心大模型4.5 將於3月16日推出。收報83.5元，跌4.84%。

渣打（2888）：用金管局新安排向企業客戶提供逾1億元離岸人民幣貿易融資。收報122.4元，升0.33%。

今早及隔晚消息股表現

騰訊（0700）發布Turbo S AI模型 稱快過DeepSeek。收報478.6元，跌3.39%。

阿里巴巴（9988）：為B2B買家提供馬士基物流服務收報127.5元，跌6.04%。

小米（1810）：電動車SU7 Ultra 開售2小時 大定即超過10,000部。收報51.85元，跌2.35%。

Now TV服務續受阻 Now e服務至今仍中斷。電盈（0008）收報4.5元，跌2.17%。

奇瑞汽車向港交所提交上市申請。

汽車股

吉利（0175）收報17.54元，跌7.59%。

比亞迪（1211）收報371.6元，跌6.77%。

小鵬（9868）收報79.8元，跌8.01%。

理想（2015）收報117.5元，跌8.06%。

蔚來（9866）收報35.25元，跌4.73%。

零跑（9863）創52周高，見38.7元，收報35.05元，跌8.01%。

艾美疫苗（6660）折讓19%配股 籌7470萬元。收報5.72元，跌8.63%。

高鑫零售（6808）：主席、非執董變更 另就供應商發票計提5800萬人幣準備金。收報1.78元，跌7.29%。

多間公司最快今日布業績，績前表現如下，新世界發展（0017）收報4.82元，升0.84%。

信義玻璃（0868）收報7.42元，跌5.12%。

信義光能（0968）收報3.29元，跌8.61%。

信義能源（3868）收報0.8元，跌4.76%。

中興通訊（0763）收報29.3元，跌8.15%。

華置（0127）收報1.17元，無升跌。

法拉帝（9638）收報23.65元，無升跌。

太平洋航運（2343）收報1.57元，跌4.85%。

玖紙（2689）中期多賺六成，不派中期息。收報3.28元，跌4.65%。

豐盛生活服務（0331）：新世界只佔未完成合約一成未構成風險，擬物色具協同購併項目。收報5.66元，升0.18%。

銀娛（0027）：第四期傍空地可發展主題樂園及非博彩， 對泰國市場發展樂觀。收報31.9元，升1.92%。

易鑫（2858）去年多賺46%，末期息連特息共派13仙。創52周高，見1.54元，收報1.16元，跌10.77%。

世華（0685）上季錄虧損220.7萬美元。收報0.198元，無升跌。

港交所（0388）陳翊庭：每手股數改革將適時諮詢。收報350元，跌4.11%。

建滔積層板（1888）盈喜，料去年多賺43%。收報9.22元，跌6.4%。

萬華媒體（0426）上季虧損584.9萬元。收報0.05元，跌5.66%。

The Capital Group增持看準科技（2076）至5%以上。收報60元，跌2.2%。

新地（0016）中期少賺17%，核心純利增17%，中期息0.95元。收報72.8元，跌2.87%。

破頂股表現

破頂股包括，瑞誠中國傳媒（1640）創上市新高，見4.3元，收報4.28元，升0.23%；巨子生物（2367）創上市新高，見65.5元，收報62.6元，跌1.8%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見3.87元，收報3.83元，升1.59%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見242.8元，收報231元，跌1.45%；古茗（1364）創上市新高，見12.8元，收報11.5元，跌7.26%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9123.9元，收報9122.8元，升0.13%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1060元，收報1060元，升0.1%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1089.2元，收報1088.95元，跌0%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1172.8元，收報1172.35元，無升跌；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見577.8元，收報577.75元，升0.34%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1088.05元，收報1088.05元，升0.02%；東亞銀行（0023）創52周高，見11.78元，收報11.44元，跌1.89%；遠東控股國際（0036）創52周高，見0.85元，收報0.76元，無升跌；HERALD HOLD（0114）創52周高，見0.51元，收報0.51元，無升跌；江蘇寧滬高速公路（0177）創52周高，見9.02元，收報8.85元，跌0.9%；宏華集團（0196）創52周高，見0.18元，收報0.17元，升3.66%。

破頂指數成份股包括，中行（3988）創52周高，見4.45元，收報4.41元，跌0.45%；匯控（0005）創52周高，見89.85元，收報89.25元，跌0.17%；農行（1288）創52周高，見4.82元，收報4.63元，跌3.14%。

破底股方面

32隻股份創上市新低，其中十隻包括，華誼騰訊娛樂（0419）低見0.051元，收報0.053元，跌8.62%；慕詩國際（0130）低見0.114元，收報0.125元，跌0.79%；德祥地產（0199）低見0.177元，收報0.186元，跌5.58%；寶新置地（0299）低見0.111元，收報0.117元，跌10%；中手游（0302）低見0.58元，收報0.58元，跌7.94%；中國天化工（0362）低見0.026元，收報0.026元，跌7.14%；弘毅文化集團（0419）低見0.051元，收報0.053元，跌8.62%；中國衛生集團（0673）低見0.188元，收報0.195元，跌1.52%；恒發光學（1134）低見0.2元，收報0.25元，升4.6%；智數科技集團（1159）低見0.475元，收報0.48元，跌15.79%。

51隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見5.67元，收報5.69元，跌0.18%；REGAL INT'L（0078）低見1.72元，收報1.76元，跌7.85%；莎莎國際（0178）低見0.62元，收報0.64元，升1.59%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.51元，收報0.51元，跌3.77%；迪臣發展國際（0262）低見0.043元，收報0.052元，無升跌；太興置業（0277）低見1.7元，收報1.8元，跌25.22%；大家樂集團（0341）低見7.2元，收報7.2元，跌2.83%；領航醫藥生物科技（0399）低見0.168元，收報0.18元，跌0.55%；ASMPT（0522）低見60.55元，收報60.6元，跌6.7%；亞倫國際（0684）低見0.58元，收報0.58元，跌1.69%。

異動股

上升異動股，包括，恒嘉融資租賃（0379）收報0.156元，升59.18%；毅德國際（1396）收報0.63元，升50%；金融壹賬通（6638）創52周高，見1.85元，收報1.69元，升40.83%；長城天下（0524）收報0.32元，升33.33%；天平道合（8403）創52周高，見1.2元，收報1.18元，升28.26%；HOME CONTROL（1747）收報0.47元，升27.03%；金輝（0137）收報0.85元，升25%；綠景中國地產（0095）收報0.56元，升23.08%。

下跌異動股，包括，萬馬控股（6928）收報0.107元，跌26.21%；太興置業（0277）見52周低1.7元，收報1.8元，跌25.22%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.18元，跌22.08%；恆富控股（0643）收報0.18元，跌21.74%；C-LINK SQ（1463）創上市新低，見0.2元，收報0.208元，跌20%；亞東集團（1795）收報0.77元，跌16.3%；藍港互動（8267）收報0.26元，跌16.13%；德昌電機控股（0179）收報14.6元，跌16%；智數科技集團（1159）創上市新低，見0.475元，收報0.48元，跌15.79%。

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