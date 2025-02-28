2024年全年計算，以永久離港為理由提取強積金申索宗數按年減少6.35%至2.8萬宗，涉及金額按年減少9.16%至65.96億元。

截至去年底，強積金計劃成員有479.4萬個，按年增加0.84%，核准成分基金淨資產值為1.29萬億元，按年上升13.19%，較10年前增加128%。去年強積金淨回報率為8.6%，較去年高5.2個百分點，自強積金制度在2000年實施以來，合共佔強積金總資產值近八成的股票基金及混合資產基金的平均年率化淨回報分別為4.3%及4.0%，高於同期的年率化通脹率1.8%。

截至去年底，347萬個強積金帳戶有投資於俗稱懶人基金的預設投資策略（DIS）基金，佔全部強積金帳戶三成；有關投資總資產值1346億元，佔強積金總資產值一成。DIS在2017年4月1日推出，截至去年底核心累積基金及65歲後基金平均年率化淨回報，分別錄得6.0%及2.0%。

截至去年底，強積金可扣稅自願性供款（TVC）帳戶數目共有8萬個，按年上升12%。自TVC於2019年4月實施以來，相關戶口的累計供款總額為116億元。去年第四季強積金已收總供款223億元，其中76%為強制性供款，24%則為自願性供款，已支付權益總額則為120億元。

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