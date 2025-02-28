財政預算案估計，2024/25財年撇除發債淨額的財政赤字佔GDP的6.2%，較上個財年高0.4個百分點，經濟復蘇緩慢和地產行業持續困難繼對稅收造成壓力。港府目標是在2025/26財年將赤字縮減至GDP的4.8%，未來5年撇除發債淨額後仍會錄得綜合赤字。惠譽指相對去年預算案預期可在2027年恢復盈餘， 當局對財政狀况預期有減弱 。

政府預期經營賬目在2026/27年恢復盈餘，不過惠譽認為一定程度反映政府從6個基金回撥620億元，長遠不會為政府帶來可持續收入增長，而其他開源措施如提高機場離境稅的規模較小，其他主要稅項如薪俸稅和利得稅率則保持不變，政府將財政整合重點放在限制營運支出。

本港經濟方面，惠譽預期今年香港GDP按年增長2.8%，略高於去年的2.5%，不過若中美貿易較現時預期更為緊張，或本港地產行業出現更深的衰退，令經濟下行的風險成為現實，公共財政的壓力可能會增加。

惠譽指，香港政府財政債務佔GDP比率，遠低於「AA」評級地區的中位數水平，不過相關比率正在上升，而且預期未來數年財政赤字與GDP比率將高於「AA」評級中位數。該行指本港財政整合速度較該行去年4月確認香港信用評級的假設緩慢，預算赤字持續將侵蝕香港的財政儲備。

雖然本港財政儲備仍然龐大，但儲備佔GDP比率已從疫情前高峰的41%，預期至2024/25年度末下降到20.4%，若香港財政緩衝隨著時間減少，將削弱香港信用狀況，並使香港經濟更容易受到衝擊。

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