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她指出，集團將透過改善現金流、積極出售非核心資產、釋放農地價值、積極提升回報及提升經常性收入、降低營運成本、暫停派息，及積極做好財政管理減少利息支出，去達到減債及改善現金流的目標。在過去半年，集團的一般及行政開支已減少9%至18億元，資本開支亦比去年減少35%至49億元，總債務比半年前減少51億元。

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執行董事劉富強補充，過去半年度營運淨現金流加出售非核心資產已達96億元，足夠支付資本開支49億元、利息39億元及永續債9億元。期內總現金按年減少61億元，主要與減債有關；淨還款約78億元。

他又指，受惠於減息因素，集團的債務利率水平已由4.9%降至4.7%。受到期內需要就發展物業及投資物業減值影響，淨負債率略提升2.5個百分點至57.5%，但是撇除這個因素，其實淨負債率和去年持平，約為54.5%。

他強調，集團並非如報道所言進行整體性債務重組，而是積極去處理債務，並繼續遵守債務契約條款，並在適當時作出披露進展。

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