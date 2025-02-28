公司表示，中國工業和信息化部在去年10月正式啟動在北京、上海、海南及深圳四地的增值電訊業務擴大對外開放試點工作。試辦實施後，外資企業將可在這些地區獨資經營互聯網數據中心（IDC）、互聯網服務供應、互聯網內容供應、線上數據處理及交易處理等增值電訊業務。意味企業不僅將可擴大經營的業務範圍，還能夠更深入及更長遠地參與內地算力和雲端服務等市場。

香港電訊商業客戶業務董事總經理吳家隆指出，旗下國內子公司擁有經營多項增值電訊業務的合法資格，為企業客戶提供度身訂造的網絡服務、創新數碼解決方案和企業託管服務等，助力企業在競爭激烈的市場中取得成功。

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