香港電訊（6823）公布，旗下全資子公司在中國內地取得增值電訊業務擴大對外開放試點批覆，是首家獲互聯網服務供應（ISP）和互聯網內容供應（ICP）資格的港資電訊營運商。
公司表示，中國工業和信息化部在去年10月正式啟動在北京、上海、海南及深圳四地的增值電訊業務擴大對外開放試點工作。試辦實施後，外資企業將可在這些地區獨資經營互聯網數據中心（IDC）、互聯網服務供應、互聯網內容供應、線上數據處理及交易處理等增值電訊業務。意味企業不僅將可擴大經營的業務範圍，還能夠更深入及更長遠地參與內地算力和雲端服務等市場。
香港電訊商業客戶業務董事總經理吳家隆指出，旗下國內子公司擁有經營多項增值電訊業務的合法資格，為企業客戶提供度身訂造的網絡服務、創新數碼解決方案和企業託管服務等，助力企業在競爭激烈的市場中取得成功。
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