收入按年跌8%至223.23億元，信義玻璃解釋，主要由於中國及海外市場浮法玻璃產品的平均售價顯著下降所致。按收入分類計，浮法玻璃銷售額按年跌18%至129.1億元。汽車玻璃銷售額按年升16%至63.05億元。建築玻璃銷售按年升2%至31.09億元。另毛利按年跌近8%至72.32億元，毛利率(未計物業、廠房及設備減值及出售虧損)按年升0.2個百分點至32.4%，因於汽車玻璃產品的平均售價上漲所致。

信義玻璃表示，受強美元及利率高企，加上中國房地產市場放緩及流動資金緊絀，已對中國經濟表現造成重大影響，玻璃產品業務，即浮法玻璃、汽車玻璃及建築玻璃，均在銷售量及售價上面臨不同的挑戰及壓力。