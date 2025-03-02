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信義玻璃去年少賺31% 削末期息逾七成

信義玻璃（0868）公布末期業績，受聯營公司信義光能（0968）及信義能源（3868）去年盈利貢獻減少，以及年內金融資產減值虧損淨額飈升20倍至7976萬元（人民幣、下同）影響，期內純利按年跌31%至33.69億元。公司去年每股盈利0.7923元，宣布派末期息0.1港元、按年減73%。信義玻璃解釋，純利下跌因浮法玻璃平均售價大幅下跌，物業、廠房及設備一次性減值及出售虧損，以及聯營公司信義光能溢利減少的淨影響所致。

收入按年跌8%至223.23億元，信義玻璃解釋，主要由於中國及海外市場浮法玻璃產品的平均售價顯著下降所致。按收入分類計，浮法玻璃銷售額按年跌18%至129.1億元。汽車玻璃銷售額按年升16%至63.05億元。建築玻璃銷售按年升2%至31.09億元。另毛利按年跌近8%至72.32億元，毛利率(未計物業、廠房及設備減值及出售虧損)按年升0.2個百分點至32.4%，因於汽車玻璃產品的平均售價上漲所致。

信義玻璃表示，受強美元及利率高企，加上中國房地產市場放緩及流動資金緊絀，已對中國經濟表現造成重大影響，玻璃產品業務，即浮法玻璃、汽車玻璃及建築玻璃，均在銷售量及售價上面臨不同的挑戰及壓力。