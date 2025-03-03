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ASMPT以17億悉售附屬公司「先進封裝材料國際」予A股公司

ASMPT（0522）公布，就去年宣布出售於先進封裝材料國際有限公司（「目標公司」）的全部股份一事，訂立對價確認協議。

經參考資產評估報告，根據目標資產的價值釐定的對價確認約為17.17億元人民幣(下同)；第一部分目標資產包括目標公司的2,885股普通股，其對價為對價股份，即A股上市公司的2900萬股新股份；及第二部分目標資產包括目標公司的2,453股普通股，其對價為現金對價，合計約7.89億元。

發行價32元人民幣，將不低於定價基準日前120個交易日的A股上市公司股份交易平均價的80%。目標公司主要從事材料產品之製造及貿易。

今次公司全資附屬公司先進香港控股（「AHKH」）與A股上市公司(深圳至正高分子材料股份有限公司（603991）)及正信同創(A股上市公司的控股股東)就建議交易訂立對價確認協議，於建議交易完成後（並無計及募集配套資金），AHKH將持有A股上市公司約21.06%之股份。

公司指，建議交易符合公司專注於半導體和電子製造核心能力的策略。其可立即提供7.89億元的現金收益，並提供透過持有A股上市公司18%股權為股東獲取額外價值的機會。

建議交易為公司提供釋放其所持目標公司股權價值的機會，同時也使目標公司能夠在與A股上市公司共同開啟新篇章的過程中不斷增長。

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