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港股ADR升252點 夜期低水21點 蜜雪冰城上市 鷹君等公布業績

美股向上，港股ADR升252點或1.1%，報23194點，即月恒指夜期跌47點，報22920點，夜期低水21點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.62%，折合報479.17元；阿里巴巴（9988）跌2.95%，折合報128.82元；美團（3690）跌3.66%，折合報162.7元；匯控（0005）升2.95%，折合報93.19元；建行（0939）跌0.47%，折合報6.58元。

道期現跌0.11%；標期現跌0.11%；納期現跌0.26%。日本東證指數現升1%；韓國KOSPI指數休市；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.13%。

VIX指數隔晚跌7.09%或1.5點，報19.63點。

紐油現升0.67%或0.46美元，報70.23美元；布油現升0.7%或0.5美元，報73.32美元；金價現升0.38%或10.93美元，報2868.76美元；LME 銅期貨隔晚跌0.33%或31.5美元，報9358美元。比特幣現跌0.65%或617.98美元，報93679.73美元；美國10年期債息現升0.81%或0.0343厘，報4.2425厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，和譽－Ｂ（2256）、華晨中國（1114）、中國誠通發展集團（0217）、鷹君（0041）

蜜雪冰城（2097）上市，定價202.5元。

新世界：杭州項目年內推售甲廈「FRONT TOWER壹山」 市值約10億人幣。新世界發展中期虧損收窄至66.3億元不派息，綜合債務1246億元。

ASMPT（0522）以17億悉售附屬公司「先進封裝材料國際」予A股公司。

德昌電機（0179）：正初步探索仿人型機械人領域機遇。

吉利（0175）成立合資企業，發展智能駕駛業務。吉利2月汽車銷量升84%。

信義玻璃（0868）去年少賺31%，削末期息逾七成。

千循科技（1640）罷免執行董事及董事會主席王欣。

博雅互動（0434）斥資6200萬元增持100顆比特幣。

「蔚小理」2月銷量報喜，小鵬（9868）銷量急升5.7倍。

比亞迪（1211）2月銷量升1.6倍。

工行（1398）董事長廖林：未來3年為提供民企融資不低於6萬億元人幣。

煤氣（0003）及水務署義工隊探訪近500戶長者。

外電傳長建（1038）考慮購英國垃圾處理公司Viridor。

澳門2月博彩收入197億澳門元，按年增6.8%。

聯想控股（3396）發盈喜，料去年最佳轉虧為賺3億人幣。

中興通訊（0763）去年純利84億人幣跌9.7%，派息0.617人幣。

萬洲（0288）宣派特別股息0.18元。

香港電訊（6823）旗下子公司在內地取得增值電訊業務經營試點批覆。

信義光能（0968）去年純利跌74%，太陽能玻璃產品均價大跌拖累。

信義能源（3868）去年純利跌12%，派息反升4%。

碧桂園（2007）據報將錯過重組協議目標日期。

 

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