恒指今早高開193點或0.85%，報23135點，大市成交金額107億元；國指今早高開63點或0.76%，報8480點。恒生科技指數開市報5631點，升1.14%。上升股份比例為12.92%，下跌為3.73%，無升跌為83.34%。