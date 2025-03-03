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恒指高開193點 科指升1.1% 蜜雪冰城上市 升29%

恒指今早高開193點或0.85%，報23135點，大市成交金額107億元；國指今早高開63點或0.76%，報8480點。恒生科技指數開市報5631點，升1.14%。上升股份比例為12.92%，下跌為3.73%，無升跌為83.34%。

藍籌46隻升，15隻下跌，22隻無升跌。匯控（0005）升2.63%，報91.6元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌3.33%，報17.42元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，4隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報83.8元，升5.01%；跌幅最大的是海爾智家（6690）開市報24.65元，跌0.4%。

恒指續低於10天線(23193.42點)。科指續低於10天線(5719.38點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，和譽－Ｂ（2256）開市報6.03元，無升跌。

華晨中國（1114）開市報4.21元，升1.45%。

中國誠通發展集團（0217）無成交，報0.1元。

鷹君（0041）無成交，報11.52元。

蜜雪冰城（2097）上市，定價202.5元。創上市新高，見262元，開市報262元，升29.38%。

新世界（0017）：杭州項目年內推售甲廈「FRONT TOWER壹山」 市值約10億人幣。新世界發展中期虧損收窄至66.3億元不派息，綜合債務1246億元。開市報4.86元，升0.83%。

ASMPT（0522）以17億悉售附屬公司「先進封裝材料國際」予A股公司。見52周低60.5元，開市報60.5元，跌0.17%。

德昌電機（0179）：正初步探索仿人型機械人領域機遇。開市報15元，升2.74%。

吉利（0175）成立合資企業，發展智能駕駛業務。吉利2月汽車銷量升84%。開市報17.92元，升2.17%。

信義玻璃（0868）去年少賺31%，削末期息逾七成。開市報7.32元，跌1.35%。

千循科技（1640）罷免執行董事及董事會主席王欣。開市報4.28元，無升跌。

博雅互動（0434）斥資6200萬元增持100顆比特幣。開市報3.89元，升14.75%。

「蔚小理」2月銷量報喜，小鵬（9868）銷量急升5.7倍。開市報83.8元，升5.01%。

理想（2015）開市報118.3元，升0.68%。

蔚來（9866）開市報35.8元，升1.56%。

比亞迪（1211）2月銷量升1.6倍。開市報376.2元，升1.24%。

工行（1398）董事長廖林：未來3年為提供民企融資不低於6萬億元人幣。開市報5.5元，無升跌。

煤氣（0003）及水務署義工隊探訪近500戶長者。開市報6.18元，跌0.32%。

外電傳長建（1038）考慮購英國垃圾處理公司Viridor。開市報53.35元，無升跌。

澳門2月博彩收入197億澳門元，按年增6.8%。

濠賭股

新濠國際發展（0200）開市報4.2元，升4.48%。

美高梅中國（2282）開市報10.88元，升0.93%。

澳博（0880）開市報2.42元，無升跌。

永利澳門（1128）開市報5.46元，升1.49%。

銀河娛樂（0027）開市報32.4元，升1.57%。

金沙中國（1928）開市報18.1元，升1.69%。

聯想控股（3396）發盈喜，料去年最佳轉虧為賺3億人幣。開市報8.9元，跌3.68%。

中興通訊（0763）去年純利84億人幣跌9.7%，派息0.617人幣。開市報28.4元，跌3.07%。

萬洲（0288）宣派特別股息0.18元。開市報6.31元，跌0.47%。

香港電訊（6823）旗下子公司在內地取得增值電訊業務經營試點批覆。開市報9.98元，升0.1%。

信義光能（0968）去年純利跌74%，太陽能玻璃產品均價大跌拖累。開市報3.34元，升1.52%。

信義能源（3868）去年純利跌12%，派息反升4%。開市報0.81元，升1.25%。

碧桂園（2007）據報將錯過重組協議目標日期。開市報0.53元，升6%。

破頂股表現

破頂股包括，檳傑科達（1665）創52周高，見0.99元，開市報0.99元，升2.06%；其利工業集團（1731）創52周高，見0.96元，開市報0.96元，升9.09%；大新銀行集團（2356）創52周高，見8.87元，開市報8.87元，升0.68%；渣打集團（2888）創52周高，見124元，開市報124元，升1.31%；濱江服務（3316）創52周高，見22.2元，開市報22.2元，升2.07%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見91.6元，開市報91.6元，升2.63%。

破底股方面

創52周低，包括，ASMPT（0522）低見60.5元，開市報60.5元，跌0.17%。

異動股

上升異動股，包括，蜜雪冰城（2097）創上市新高，見262元，開市報262元，升29.38%；ＦＡ三星比特幣（3135）開市報31.46元，升14.99%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報31.68元，升14.95%；華夏比特幣（3042）開市報11.15元，升14.95%；博時比特幣（3008）開市報7.045元，升14.93%；博時以太幣（3009）開市報1.864元，升14.92%；港亞控股（1723）開市報4.88元，升14.82%；博雅互動（0434）開市報3.89元，升14.75%；朗華國際集團（8026）開市報0.365元，升14.06%；雄岸科技（1647）開市報0.085元，升11.84%；華夏以太幣（3046）開市報5.6元，升11.33%。

下跌異動股，包括，ＦＩ南方比特幣（7376）開市報5.1元，跌13.56%；聯合能源集團（0467）開市報0.315元，跌11.27%；正道集團（1188）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；COSMOPOL INT'L（0120）開市報0.101元，跌9.01%；希慎（0014）開市報12.3元，跌8.07%；飲食天王（環球）（8619）開市報0.044元，跌6.38%；栢能集團（1263）開市報7.41元，跌6.32%；京城佳業（2210）開市報3.53元，跌5.87%；百奧家庭互動（2100）開市報0.45元，跌4.26%。

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