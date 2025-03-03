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財新中國2月製造業PMI升至50.8 勝預期 創3個月高 連續5個月擴張

財新傳媒與S&P Global公布，2月中國製造業採購經理指數由上月的50.1，升至50.8，好過市場預期的50.4。2月數字50.8，是2024年11月後新高，當月報51.5。數據連續5個月高於50。

報告指，受農曆新年假期後員工返崗復工的推動，2月製造業生產經營活動加快擴張，景氣水準回升。2月就業指數在收縮區間反彈至略低於臨界點位置。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2月製造業供求增長加快，出口回暖，企業採購量增加，原料庫存穩定，物流順暢。不過就業仍有收縮，價格特別是出廠端價格仍低點徘徊。節慶期間消費呈現良好勢頭，部分產業領域技術革新亦有亮點，助力市場延續回升向好動能。儘管如此，當前經濟面臨的困難和壓力依然較大，居民就業和收入不確定性增加，對於進一步擴大內需、夯實經濟底部形成限制。 3月是重要的政策窗口，支持性政策要積極回應市場期盼和社會關切，聚焦經濟堵點困難。政策尤其要在需求面多做文章，增加逆周期調節力度，促進居民收入增加和消費意願提升。

報告內容：

國家統計局近日公布的2月製造業PMI錄得50.2，反彈1.1個百分點，重回擴張區間。

從財新中國製造業PMI分項數據看，2月製造業供需雙雙加快擴張步伐，生產指數和新訂單指數均在擴張區間升至三個月來最高。國際市場需求改善，推動新出口訂單止跌回升，相應指數升至2024年5月來最高。

隨著供需走強，製造業就業邊際回升，2月就業指數在收縮區間反彈至略低於臨界點位置。調查顯示，部分企業為控制用工成本而減少用工數量，但也有一些企業為支持增產和填補先前職位空缺而增加用工。從三大類產品來看，用工收縮主要集中在消費品類和中間品類。

為滿足生產需求，廠商積極補庫存，2月採購量指數在擴張區間小幅上行，但原材料庫存更多用於生產而非囤積，相關指數七個月來首次落入收縮區間。隨著新訂單快速湧入，生產不足以滿足交付，產成品加快消耗，庫存指數九個月來首次降至收縮區間，創2024年4月來新低。

銅及部分化學品價格上漲，帶動2月製造業購進價格從上月的持平轉為上漲，不過當月購進價格指數略低於長期均值。成本漲幅較輕，疊加市場競爭激烈，出廠物價指數已連續三個月低於榮枯線，降幅略為縮小。

製造業企業預期持續回升。 2月生產經營預期指數在擴張區間上升，近三個月來高點。受訪企業反映，新產品面世、需求預期增強等因素推高市場信心。

 

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