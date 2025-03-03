moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息全線向下 1個月HIBOR見兩周低 貨幣基礎三周高

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌8.79點子至3.87226%，是2月14日後最低，當日報3.67298%。對上一次連跌3日是2月12日，當日拆息報3.62101%。

港元現報7.7769元升值18點子，曾貶值最多2點子，報7.7789元，亦曾升值最多25點子，報7.7762元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌68.82點子至3.08381%，是2月25日後最低；1星期HIBOR跌42.85點子至3.43357%，是2月12日後最低；2星期HIBOR跌41.81點子至3.49941%，是2月12日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.91點子至3.97441%，是2月18日後最低；6個月期HIBOR跌4.88點子至4.01613%，是2月20日後最低；12個月期HIBOR跌3.34點子至4.10357%，是2月25日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增43.4億元，至總數19759.16億元，是2月10日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增42.2億元，至總數6113.35億元，是2月14日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.04億元，至總數132.76億元，是2024年12月9日後最低。收市總結餘為447億元，較再上一日增0.1億元，總結餘是2月25日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日增1.14億元，至總數13066.05億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減2.03億元，至總數12044.08億元，是2月18日後最低。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，連續第8日有變動，增0.1億元。

美匯美息

美元指數現報107.236貶值0.378點或0.35%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32471%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.3645%，連續2日擴闊，利差是2025年2月25日後最闊，當日差距為-0.3853%。

對上一次連續2日擴闊，是2025年2月25日，當日利差報-0.3853%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor跌4.9點子至1.816%，是2月8日後最低；1星期Shibor跌28.1點子至1.812%，是2月13日後最低；2星期Shibor跌37.2點子至1.901%，是2月13日後最低；1個月期Shibor升1.5點子至1.883%，是2024年7月10日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor升2.2點子至1.968%，是2024年7月2日後最高；6個月期Shibor升2.2點子至1.968%，是2024年7月2日後最高；1年期Shibor升1.3點子至1.957%，是2024年9月23日後最高。

其他報道

雷軍：小米15 Ultra預售非常火爆 用1天時間已超過3天目標

周六福重新提交香港IPO申請

小鵬汽車：下周正式發布新款G6 首月產量非常緊張

榮耀計劃未來五年投資100億美元 建設人工智能設備生態

財新中國2月製造業PMI升至50.8 勝預期 創3個月高 連續5個月擴張

Prada據報接近達成協議 以不超過15億歐元收購Versace

滬深三大指數高開 人行進行970億人幣逆回購

恒指高開193點 科指升1.1% 蜜雪冰城上市 升29%

特朗普：將比特幣、以太幣等納入戰略加密貨幣儲備計劃

港股ADR升252點 夜期低水21點 蜜雪冰城上市 鷹君等公布業績

新世界：杭州項目年內推售甲廈「FRONT TOWER壹山」 市值約10億人幣

ASMPT以17億悉售附屬公司「先進封裝材料國際」予A股公司北水增持中行 減持盈富