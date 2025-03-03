港元現報7.7769元升值18點子，曾貶值最多2點子，報7.7789元，亦曾升值最多25點子，報7.7762元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌68.82點子至3.08381%，是2月25日後最低；1星期HIBOR跌42.85點子至3.43357%，是2月12日後最低；2星期HIBOR跌41.81點子至3.49941%，是2月12日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.91點子至3.97441%，是2月18日後最低；6個月期HIBOR跌4.88點子至4.01613%，是2月20日後最低；12個月期HIBOR跌3.34點子至4.10357%，是2月25日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增43.4億元，至總數19759.16億元，是2月10日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增42.2億元，至總數6113.35億元，是2月14日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.04億元，至總數132.76億元，是2024年12月9日後最低。收市總結餘為447億元，較再上一日增0.1億元，總結餘是2月25日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日增1.14億元，至總數13066.05億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減2.03億元，至總數12044.08億元，是2月18日後最低。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，連續第8日有變動，增0.1億元。

美匯美息

美元指數現報107.236貶值0.378點或0.35%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32471%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.3645%，連續2日擴闊，利差是2025年2月25日後最闊，當日差距為-0.3853%。

對上一次連續2日擴闊，是2025年2月25日，當日利差報-0.3853%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor跌4.9點子至1.816%，是2月8日後最低；1星期Shibor跌28.1點子至1.812%，是2月13日後最低；2星期Shibor跌37.2點子至1.901%，是2月13日後最低；1個月期Shibor升1.5點子至1.883%，是2024年7月10日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor升2.2點子至1.968%，是2024年7月2日後最高；6個月期Shibor升2.2點子至1.968%，是2024年7月2日後最高；1年期Shibor升1.3點子至1.957%，是2024年9月23日後最高。

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