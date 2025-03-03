彭博社引述消息報道，百度（9888）計劃在境外發行約100億元人民幣的債券，其中包括5年期債券和10年期債券，息率分別為2.6%至2.8%和2.8%至3.0%，或於周三定價。發行規模較之前討論的至少40億元人民幣大幅上調。
彭博社數據顯示，這將是百度自2021年以來首次發債，這間中國互聯網搜索引擎巨頭4月7日將有6億美元債券到期。
報道指，近期多間中國科技公司踴躍發債。阿里巴巴集團去年11月發行了合計規模約50億美元的債券，這是該公司近四年來首次公開發行債券。阿里巴巴去年5月還非公開發行了50億美元的可轉換優先票據。這些發債融資活動正值中美科技公司加大在人工智能領域的競爭。
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