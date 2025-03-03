彭博社數據顯示，這將是百度自2021年以來首次發債，這間中國互聯網搜索引擎巨頭4月7日將有6億美元債券到期。

報道指，近期多間中國科技公司踴躍發債。阿里巴巴集團去年11月發行了合計規模約50億美元的債券，這是該公司近四年來首次公開發行債券。阿里巴巴去年5月還非公開發行了50億美元的可轉換優先票據。這些發債融資活動正值中美科技公司加大在人工智能領域的競爭。

其他報道

港元拆息全線向下 1個月HIBOR見兩周低 貨幣基礎三周高

雷軍：小米15 Ultra預售非常火爆 用1天時間已超過3天目標

周六福重新提交香港IPO申請

小鵬汽車：下周正式發布新款G6 首月產量非常緊張

榮耀計劃未來五年投資100億美元 建設人工智能設備生態

財新中國2月製造業PMI升至50.8 勝預期 創3個月高 連續5個月擴張

Prada據報接近達成協議 以不超過15億歐元收購Versace

滬深三大指數高開 人行進行970億人幣逆回購

恒指高開193點 科指升1.1% 蜜雪冰城上市 升29%

特朗普：將比特幣、以太幣等納入戰略加密貨幣儲備計劃

港股ADR升252點 夜期低水21點 蜜雪冰城上市 鷹君等公布業績

新世界：杭州項目年內推售甲廈「FRONT TOWER壹山」 市值約10億人幣

ASMPT以17億悉售附屬公司「先進封裝材料國際」予A股公司

北水增持中行 減持盈富