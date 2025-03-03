Dacus於2022年以外部成員身分加入Seven & i董事會，當時Seven & i在維權投資者ValueAct Capital Management LP的施壓下重組了董事會，後者要求該公司專注於便利店業務。據Seven & i網站，他之前是日本服裝製造商迅銷公司的高級副總裁並擔任過沃爾瑪日本業務負責人，目前在Seiyu Holdings Co.。

Seven & i創始人伊藤家族和伊藤忠商事提出的9萬億日圓（599億美元）管理層收購計劃上周破裂，導致該股重挫，並使得該公司仔細考慮其他所有戰略選項，包括Couche-Tard的收購提議。

伊藤家族的收購計劃最初在11月提出，目的是為了抵禦Couche-Tard的收購要約，後者對這間日本零售商的估值接近470億美元。隨著管理層收購計劃破裂，Seven & i的Isaka別無選擇，只能與這家加拿大零售商展開談判。

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