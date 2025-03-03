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恒指半日升277點 科指升0.6% 信義光能升11% 蜜雪冰城升40%

財新今早公布內地2月製造業PMI數據，勝預期兼創3個月高，A股港股高開後，升幅一度擴大，恒指曾升464點。ATMJ上升，小米（1810）、比亞迪（1211）下跌，吉利（0175）再升逾4%，信義光能（0968）升11.85%，是升幅最大的藍籌。亞股個別發展，日股上升，韓、台下跌。

恒指今早高開193點，高位升464點，低位升74點，高低波幅391點。上升股份比例為38.05%，下跌為20.19%，無升跌為41.74%。

恒指半日升277點或1.21%，報23218點，大市成交金額1796億元；國指升96點或1.14%，報8513點。恒生科技指數收報5605點，升0.67%。

藍籌股成交金額819.14億元，佔大市成交45.6%；科指成份股成交金額604.84億元，佔大市成交33.67%；國指成份股成交金額726.55億元，佔大市成交40.45%。

24隻雙櫃台股，總成交1.03億元人民幣，相當於約1.1億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少35.41%，至109.22億元，佔大市成交6.08%。牛熊證成交金額40.89億元，減少54.63%；窩輪成交金額68.33億元，減少13.48%。

藍籌66隻升，16隻下跌，1隻無升跌。信義光能（0968）升11.85%，收報3.68元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌3.36%，收報51.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報13.46元，升5.65%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報51.8元，跌3.36%。

恒指10天線(23201.81點)失而復得。科指續低於10天線(5716.72點)。

北水南下合計淨流入60.7億元，較上日減少48.99%，連續第7日流入，累計流入950.72億元，對上一次連續7日淨流入是2024年12月27日。北水本月累計流入60.7億元，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）736.23億元，較上日減56.23%，佔香港市場成交額由上日的20.7%減至20.49%。

美團（3690）港招兵買馬 設無人機公司 加快攻港 Keeta Drone招聘負責人經理操控員。收報165元，升1.85%。

百度（9888）據報計劃在境外發行約100億元人民幣債券。收報84.05元，升0.66%。

雷軍：小米（1810）15 Ultra預售非常火爆 用1天時間已超過3天目標。收報51.65元，跌0.39%。

小鵬汽車（9868）：下周正式發布新款G6 首月產量非常緊張收報83.1元，升4.14%。

Prada（1913）據報接近達成協議 以不超過15億歐元收購Versace。收報68.6元，升3.63%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，和譽－Ｂ（2256）收報6.27元，升3.98%。

華晨中國（1114）收報4.24元，升2.17%。

中國誠通發展集團（0217）收報0.1元，無升跌。

鷹君（0041）收報11.66元，升1.22%。

蜜雪冰城（2097）上市，定價202.5元。創上市新高，見287.2元，收報283.6元，升40.05%。

新世界（0017）：杭州項目年內推售甲廈「FRONT TOWER壹山」 市值約10億人幣。新世界發展中期虧損收窄至66.3億元不派息，綜合債務1246億元。收報5.43元，升12.66%。

ASMPT（0522）以17億悉售附屬公司「先進封裝材料國際」予A股公司。見52周低58.9元，收報59.35元，跌2.06%。

德昌電機（0179）：正初步探索仿人型機械人領域機遇。收報14.5元，跌0.68%。

吉利（0175）成立合資企業，發展智能駕駛業務。吉利2月汽車銷量升84%。收報18.34元，升4.56%。

信義玻璃（0868）去年少賺31%，削末期息逾七成。收報7.64元，升2.96%。

千循科技（1640）罷免執行董事及董事會主席王欣。創上市新高，見4.46元，收報4.39元，升2.57%。

博雅互動（0434）斥資6200萬元增持100顆比特幣。收報4.27元，升25.96%。

「蔚小理」2月銷量報喜，小鵬（9868）銷量急升5.7倍。收報83.1元，升4.14%。

理想（2015）收報114.6元，跌2.47%。

蔚來（9866）收報36.2元，升2.7%。

比亞迪（1211）2月銷量升1.6倍。收報368.2元，跌0.91%。

工行（1398）董事長廖林：未來3年為提供民企融資不低於6萬億元人幣。收報5.54元，升0.73%。

煤氣（0003）及水務署義工隊探訪近500戶長者。收報6.22元，升0.32%。

外電傳長建（1038）考慮購英國垃圾處理公司Viridor。收報52.6元，跌1.41%。

澳門2月博彩收入197億澳門元，按年增6.8%。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報4.34元，升7.96%。

美高梅中國（2282）收報11.3元，升4.82%。

澳博（0880）收報2.48元，升2.48%。

永利澳門（1128）收報5.7元，升5.95%。

銀河娛樂（0027）收報32.95元，升3.29%。

金沙中國（1928）收報18.6元，升4.49%。

聯想控股（3396）發盈喜，料去年最佳轉虧為賺3億人幣。收報8.76元，跌5.19%。

中興通訊（0763）去年純利84億人幣跌9.7%，派息0.617人幣。收報26.95元，跌8.02%。

萬洲（0288）宣派特別股息0.18元。收報6.38元，升0.63%。

香港電訊（6823）旗下子公司在內地取得增值電訊業務經營試點批覆。收報10.12元，升1.5%。

信義光能（0968）去年純利跌74%，太陽能玻璃產品均價大跌拖累。收報3.68元，升11.85%。

信義能源（3868）去年純利跌12%，派息反升4%。收報1.04元，升30%。

碧桂園（2007）據報將錯過重組協議目標日期。收報0.53元，升6%。

破頂股表現

破頂股包括，瑞誠中國傳媒（1640）創上市新高，見4.46元，收報4.39元，升2.57%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見244元，收報239.4元，升3.64%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見26.4元，收報26.35元，升3.13%；毛戈平（1318）創上市新高，見79.95元，收報79.9元，升6.04%；東亞銀行（0023）創52周高，見11.78元，收報11.72元，升2.45%；江蘇寧滬高速公路（0177）創52周高，見9.08元，收報9.07元，升2.49%；冠中地產（0193）創52周高，見0.55元，收報0.5元，升20.48%；馬鞍山鋼鐵股份（0323）創52周高，見2.08元，收報1.99元，升4.19%；大新金融（0440）創52周高，見30.5元，收報30.15元，跌0.17%。

破頂指數成份股包括，中銀香港（2388）創52周高，見28.15元，收報28.1元，升2.74%；中行（3988）創52周高，見4.45元，收報4.42元，升0.23%；匯控（0005）創52周高，見92.1元，收報91.25元，升2.24%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括德祥地產（0199）低見0.176元，收報0.189元，升1.61%；中手游（0302）低見0.57元，收報0.59元，升1.72%；卓悅控股（0653）低見0.139元，收報0.146元，跌2.67%；中國鑄晨８１（0810）低見0.157元，收報0.161元，跌3.59%；雲工場（2512）低見1.98元，收報2.02元，跌6.48%；精技集團（3302）低見0.092元，收報0.1元，升5.26%。

25隻股份創52周低，其中十隻包括，先機企業集團（0176）低見0.015元，收報0.015元，跌6.25%；香港生力啤（0236）低見0.76元，收報0.77元，無升跌；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.51元，收報0.53元，升3.92%；大家樂集團（0341）低見7.2元，收報7.27元，升0.97%；ASMPT（0522）低見58.9元，收報59.35元，跌2.06%；首鋼資源（0639）低見2.25元，收報2.29元，跌2.55%；亞倫國際（0684）低見0.58元，收報0.58元，無升跌；中國港能（0931）低見0.3元，收報0.31元，無升跌；華科智能投資（1140）低見0.077元，收報0.079元，跌1.25%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，盛良物流（8292）創52周高，見0.199元，收報0.17元，升53.15%；蜜雪冰城（2097）創上市新高，見287.2元，收報283.6元，升40.05%；禮建德集團（8455）創52周高，見0.106元，收報0.098元，升36.11%；吉星新能源（3395）收報0.155元，升32.48%；歐科雲鏈（1499）收報0.168元，升30.23%；信義能源（3868）收報1.04元，升30%；藍港互動（8267）收報0.33元，升26.92%；博雅互動（0434）收報4.27元，升25.96%；萬星控股（8093）收報0.1元，升25%；港亞控股（1723）收報5.2元，升22.35%；冠中地產（0193）創52周高，見0.55元，收報0.5元，升20.48%。

下跌異動股，包括，帝國金融集團（8029）收報0.63元，跌23.17%；中國城市基礎設施（2349）收報0.042元，跌22.22%；匯財金融投資（8018）收報0.053元，跌18.46%；中國數字視頻（8280）收報0.093元，跌16.22%；ＦＩ南方比特幣（7376）收報4.988元，跌15.46%；曼妠（8186）見52周低0.44元，收報0.44元，跌15.38%；遠東控股國際（0036）收報0.65元，跌14.47%；中盈盛達融資擔保（1543）收報0.275元，跌14.06%；宏強控股（8262）收報0.061元，跌12.86%；華星控股（8237）見52周低0.014元，收報0.014元，跌12.5%；雲白國際（0030）收報0.124元，跌12.06%。

 

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