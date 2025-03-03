大市半日沽空金額221.88億元，較上日減少14.1%，沽空金額佔大市成交比率為12.35%。
沽空金額最多股份為，阿里巴巴－Ｗ（9988）32.17億元，較上日增加34%。
上日盈富（2800）基金單位減少1.01億個，至總數65.79億個，是2023年5月22日後新低，當日為65.28億個。
上日南方恒生科技（3033）基金單位增2.41億個，至總數77.49億個，是2月17日後高，當日為79.06億個。
沽空增幅最多的股份為，ＦＩ二南方恒指（7500）增加8835.41%，至1.07億元；沽空減幅最多的股份為，茶百道（2555）減少98.05%，至8576元。
藍籌當中，沽空比率最高的是百威（1876）沽空比率57.26%。科指股沽空比率最高的是金山軟件（3888）沽空比率36.29%。
恒指半日升277點 科指升0.6% 信義光能升11% 蜜雪冰城升40%
Seven & i 行政總裁Isaka據報將卸任 早前管理層收購計劃失敗告終
美團港招兵買馬 設無人機公司 加快攻港 Keeta Drone招聘負責人經理操控員
雷軍：小米15 Ultra預售非常火爆 用1天時間已超過3天目標
財新中國2月製造業PMI升至50.8 勝預期 創3個月高 連續5個月擴張