Endowus亦宣布，曾於野村及雷曼兄弟任職16年的熊伊逵，將加入智安投擔任香港財富顧問主管，負責領導個人客戶、家族辦公室及機構客戶的客戶管理工作；曾任職瑞信及巴克萊財富管理的陳志敏，擔任香港投資總監，負責領導香港投資辦公室，專注於建構投資組合，以及為公司客戶制定投資解決方案。

Endowus續指，聯合創辦人兼董事長李真，將兼任集團首席投資總監，全面負責Endowus智安投集團，包括香港Carret Private的投資戰略及管理；丁郁接任首席投資總監，將負責統籌整合公司內的投資職能和策略，並管理中央投資研究團隊（涵蓋產品研究及投資諮詢），為新加坡和香港的個人及機構投資者提供投資解決方案。

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