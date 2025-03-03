香港快運（HK Express）宣布，由2025年4月24日起，將推出香港唯一直飛石川縣小松機場的全新航線，每周三班來回航班，四小時直達北陸地區，旅客可輕鬆玩轉鄰近的金澤、富山、加賀、福井等城市。
為慶祝開啟全新的小松航線，香港快運推出限時優惠，小松及名古屋「經濟飛」單程票價低至208元（包括一件隨身物品及一件登機行李，票價不包括相關稅項及附加費）。旅客可於2025年3月3日下午2時00分至2025年3月4日晚上11時45分期間登入香港快運官網或使用手機應用程式預訂兩大航點的優惠機票。小松旅遊日期由2025年4月24日至10月25日，名古屋則由2025年3月10日至10月25日。
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