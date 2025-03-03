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AlipayHK推AI智能助理 搜索功能接入DeepSeek

AlipayHK宣布，推出「AlipayHK AI智能助理」，將DeepSeek嵌入搜索功能，於應用程式首頁上方的搜尋欄點選「AI智能助理」，就可以使用智能聯網檢索功能，可查詢產品資訊、獲取新聞資料，抑或尋求生活建議，其AI助理都可應付。AlipayHK續指，將於年內加速佈局 AI應用生態，陸續推出多項AI服務，打造覆蓋大灣區生活的「AI Super App」。

AlipayHK舉例稱，用戶可於AI智能助理問「單身人士今年點樣可以慳最多稅」，AI助理會即時列出慳稅攻略包括免稅項目、扣稅組合和報稅注意事項等，並模擬計算總扣稅額，方便用戶快速掌握全面資訊作出決策。

AlipayHK行政總裁兼螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，今年內將繼續結合螞蟻國際的技術，將AI融入全面生活規劃和服務，讓市民亦能盡享AI普惠的便利。

AlipayHK稱，自2024年起已於賬戶安全、客戶服務、身分認證及智能營銷等範疇應用多項尖端AI技術，包括 GPT-4o、Gemini同多款國際大模型等，均顯著提升安全及營運效率。

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