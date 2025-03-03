報道引述消息指，針對出口企業，調研重點問及美國新增關稅對企業經營的影響和企業打算如何應對。針對進口企業，調研則側重於中國施加的反制關稅對企業經營的影響，以及企業考慮採取哪些相應措施來規避或減輕影響。

報道指，此舉顯示出中國監管層正在為涉華關稅上調和可能的貿易戰升級進行準備。中國經濟尚在復蘇階段，在中美貿易戰壓力增大之際，決策者需統籌考慮政策選項，以維持匯率穩定，並爭取良好的進出口環境以支持經濟增長。在上一輪中美貿易戰期間，外匯局也進行過多次類似的調研，來摸底關稅對於企業經營的影響。

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