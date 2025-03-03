從2025年年底開始，將陸續舉辦展覽、大型活動、快閃店及其他體驗，為項目注入活力及連繫社區。廣州聚龍灣太古里的命名，融合「聚龍灣」的歷史底蘊與「太古里」品牌的現代氣息，凸顯選址聚龍灣片區這個位於白鵝潭地區的核心位置。該片區作為廣州佛山同城戰略落地的核心樞紐，白鵝潭地區被譽為「廣州西部CBD」，聚龍灣則作為其重要組成部分。

廣州聚龍灣太古里與地鐵11號線大冲口站無縫連接，毗鄰11號線與廣佛線交匯的沙涌站，並鄰近地鐵1號線，暢達廣州各主城區、佛山千燈湖中央活力區以及順德城區。項目毗鄰白鵝潭大灣區藝術中心，隔江對望太古倉，北望沙面島及白天鵝賓館。太古集團與這一片區有著深厚的歷史淵源。

珠江實業集團黨委書記、董事長、總經理鄭洪偉表示，集團在項目中規劃集高端零售、創意辦公、高端居住產品和文化設施等為一體的濱江綜合體。2021年其成功招引太古地產進行商業開發及營運，推動創新合資合作新模式，進一步吸引國際高端零售品牌和新興消費業態進駐，為消費者提供煥然一新的高端零售體驗，將項目打造成為大灣區消費升級的重要驅動力，構建『文商旅創居』有機融合的世界級濱水魅力區。

太古地產零售業務董事韓置表示：「憑藉集團在社區營造及保育當地文化歷史方面累積的豐富經驗，有信心項目將會把世界級商業項目重新定義，為廣州打造國際消費中心城市作出貢獻」。

其他報道

AlipayHK推AI智能助理 搜索功能接入DeepSeek

HK Express 4月24日開通小松航線 推限時優惠 「經濟飛」單程208元起

Endowus：1月份香港區錄得前所未有資金流入 將倍增香港團隊規模

洲際船務發盈喜 料全年多賺2至2.2倍

半日沽空金額減14% 阿里沽空增34%

恒指半日升277點 科指升0.6% 信義光能升11% 蜜雪冰城升40%

Seven & i 行政總裁Isaka據報將卸任 早前管理層收購計劃失敗告終

滬深三大指數半日向上 滬指升0.34% 創板指漲逾2%

美團港招兵買馬 設無人機公司 加快攻港 Keeta Drone招聘負責人經理操控員

百度據報計劃在境外發行約100億元人民幣債券

港元拆息全線向下 1個月HIBOR見兩周低 貨幣基礎三周高

雷軍：小米15 Ultra預售非常火爆 用1天時間已超過3天目標

周六福重新提交香港IPO申請