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太地與珠江實業合作項目命名「廣州聚龍灣太古里」

太古地產（1972）宣布，與廣州珠江實業集團合作開發的全新零售項目，正式命名為廣州聚龍灣太古里（Taikoo Li Julong Wan Guangzhou）。該項目位於廣州市荔灣區白鵝潭地區核心地段，是太古地產在大灣區的首個太古里項目，作為全新的濱水地標。該項目計劃於2027年上半年起分階段落成。廣州聚龍灣太古里預計總樓面面積約15萬平方米，太古地產持有該零售項目50%的權益。

從2025年年底開始，將陸續舉辦展覽、大型活動、快閃店及其他體驗，為項目注入活力及連繫社區。廣州聚龍灣太古里的命名，融合「聚龍灣」的歷史底蘊與「太古里」品牌的現代氣息，凸顯選址聚龍灣片區這個位於白鵝潭地區的核心位置。該片區作為廣州佛山同城戰略落地的核心樞紐，白鵝潭地區被譽為「廣州西部CBD」，聚龍灣則作為其重要組成部分。

廣州聚龍灣太古里與地鐵11號線大冲口站無縫連接，毗鄰11號線與廣佛線交匯的沙涌站，並鄰近地鐵1號線，暢達廣州各主城區、佛山千燈湖中央活力區以及順德城區。項目毗鄰白鵝潭大灣區藝術中心，隔江對望太古倉，北望沙面島及白天鵝賓館。太古集團與這一片區有著深厚的歷史淵源。

珠江實業集團黨委書記、董事長、總經理鄭洪偉表示，集團在項目中規劃集高端零售、創意辦公、高端居住產品和文化設施等為一體的濱江綜合體。2021年其成功招引太古地產進行商業開發及營運，推動創新合資合作新模式，進一步吸引國際高端零售品牌和新興消費業態進駐，為消費者提供煥然一新的高端零售體驗，將項目打造成為大灣區消費升級的重要驅動力，構建『文商旅創居』有機融合的世界級濱水魅力區。

太古地產零售業務董事韓置表示：「憑藉集團在社區營造及保育當地文化歷史方面累積的豐富經驗，有信心項目將會把世界級商業項目重新定義，為廣州打造國際消費中心城市作出貢獻」。

 

 

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