Wise去年進行調查指，2024年香港企業因匯率溢價錄257.5億元損失，該行指傳統銀行收費結構不透明，僅41%受訪中小企知道銀行在全球匯款交易，有包含未披露匯率溢價。Wise舉例指，透過該行匯出10萬港元至美國，收款人可較其他服務提供者多收最多487美元。匯款時間方面，陳佩芬表示該行有65%跨境交易可於20秒內即時到賬，而銀行處理匯款一般需時2至3個工作日。

Wise於2018年進入香港市場，現時有為眾安銀行、Mox和渣打銀行，提供個人客戶跨境匯出款項服務。至於會否拓展其他業務，陳佩芬推若有需要會推出，不過現時個人客戶匯入款項未必有太大需求。

本港去年底已將法幣穩定幣發行人監管法例草案提交立法會，市場認為穩定幣會有助提升跨境支付效率，現時市場已有成熟的美元掛鈎穩定幣，Wise聯合創辦人及首席執行官Kristo Käärmann指美元穩定幣出現，未有影響其跨境匯率業務，因為客戶仍然偏好收到真正美元，而且交易費用沒有特別便宜。

同場的財庫局副局長陳浩濂則指，金管局「商業數據通」與政府數字辦「授權數據交換閘」已全面對接，今年內商業數據通將連接至土地註冊處，有助加強銀行在個人和企業的按揭或其他貸款審批。

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