財政司司長陳茂波今日公開回應國際評級機構惠譽（Fitch）對香港信用評級的預警，強調香港擁有雄厚財政儲備及穩健金融體系，足以抵禦外部風險。
陳茂波在SCMP財政預算案論壇上反駁，香港的聯繫匯率制度及逾8,000億元財政儲備是「堅實後盾」，並強調香港正加速融入大灣區發展，例如金融科技合作與跨境理財通等政策，將為經濟注入新動能。他亦提到，訪港旅客回升至疫情前七成，零售與服務業逐步復蘇，政府將繼續推出刺激消費措施。
在人才引進方面，為應對全球競爭，香港將簡化高端人才簽證流程、擴大稅務減免，強化國際教育與生活配套。在人才培育上，增加 STEM 教育資源，與企業合作開展實習計劃。在創新領域，陳茂波指出，預算案將針對人工智能、綠色科技、Web3.0 等重點方向提供專項基金合作。
陳茂波指出，「重要的是，要向信任評級機構證實，我們的財政狀況是健康的，我們的借貸是合理的，我們有一個強化的財政整頓計劃。」
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