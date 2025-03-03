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恒指收市升64點 成交降至3018億 科指倒跌0.58% 北水流入跌穿100億元

財新今早公布內地2月製造業PMI數據，勝預期兼創3個月高，A股港股高開後，升幅一度擴大，恒指曾升464點，午後A股、港股升幅收窄，滬深300、上證、科指倒跌收市，恒指、國指亦曾倒跌，但最終上升收市。阿里（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）支撐大市，小米（1810）、港交所（0388）、中芯（0981）拖低大市，車股普遍回吐。

大市成交減少25%，降至3018億元，北水成交亦減22%，但佔港股成交額比率則升至21.55%。北水流入不足100億元。

恒指今早高開193點，高位升464點，低位跌79點，高低波幅544點。上升股份比例為36.69%，下跌為30.21%，無升跌為33.08%。

恒指收市升64點或0.28%，報23006點，大市成交金額3018億元，較上日減少25.69%，是2月20日2839.43億元成交後最少；國指升2點或0.03%，報8419點。恒生科技指數收報5535點，跌0.58%。

藍籌股成交金額1506.82億元，佔大市成交49.92%；科指成份股成交金額1085.66億元，佔大市成交35.97%；國指成份股成交金額1324.11億元，佔大市成交43.87%。

24隻雙櫃台股，總成交2.03億元人民幣，相當於約2.16億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少16.44%，至141.3億元，佔大市成交4.68%。牛熊證成交金額59.75億元，減少33.7%；窩輪成交金額81.54億元，增加3.24%。

藍籌47隻升，35隻下跌，1隻無升跌。信義光能（0968）升8.51%，收報3.57元，是升幅最大的藍籌，理想（2015）跌4.85%，收報111.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，16隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報14.08元，升8.64%；跌幅最大的是理想（2015）收報111.8元，跌4.85%。

恒指10天線(23180.54點)得而復失。科指續低於10天線(5709.78點)，下試20天線(5459.3點)。

北水南下合計淨流入97.42億元，較上日減少18.14%，連續第7日流入，累計流入987.44億元，對上一次連續7日淨流入是2024年12月27日。北水本月累計流入97.42億元。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1301.41億元，較上日減22.63%，佔香港市場成交額由上日的20.7%增至21.55%。

午後消息股表現

HK Express 4月24日開通小松航線 推限時優惠 「經濟飛」單程208元起。國泰（0293）收報10.38元，升1.17%。

洲際船務（2409）發盈喜 料全年多賺2至2.2倍。收報4.6元，升6.98%。

今早及隔晚消息股表現

美團（3690）港招兵買馬 設無人機公司 加快攻港 Keeta Drone招聘負責人經理操控員。收報162.6元，升0.37%。

百度（9888）據報計劃在境外發行約100億元人民幣債券。收報83.3元，跌0.24%。

雷軍：小米（1810）15 Ultra預售非常火爆 用1天時間已超過3天目標。收報50.95元，跌1.74%。

小鵬汽車（9868）：下周正式發布新款G6 首月產量非常緊張收報81.35元，升1.94%。

Prada（1913）據報接近達成協議 以不超過15億歐元收購Versace。收報68.5元，升3.47%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，和譽－Ｂ（2256）收報6.32元，升4.81%。

華晨中國（1114）收報4.24元，升2.17%。

中國誠通發展集團（0217）收報0.099元，跌1%。

鷹君（0041）收報11.78元，升2.26%。

蜜雪冰城（2097）上市，定價202.5元。創上市新高，見298元，見52周低256元，收報290元，升43.21%。

新世界（0017）：杭州項目年內推售甲廈「FRONT TOWER壹山」 市值約10億人幣。新世界發展中期虧損收窄至66.3億元不派息，綜合債務1246億元。收報5.36元，升11.2%。

ASMPT（0522）以17億悉售附屬公司「先進封裝材料國際」予A股公司。見52周低57.9元，收報57.9元，跌4.46%。

德昌電機（0179）：正初步探索仿人型機械人領域機遇。收報14.32元，跌1.92%。

吉利（0175）成立合資企業，發展智能駕駛業務。吉利2月汽車銷量升84%。收報17.9元，升2.05%。

信義玻璃（0868）去年少賺31%，削末期息逾七成。收報7.51元，升1.21%。

千循科技（1640）罷免執行董事及董事會主席王欣。創上市新高，見4.46元，收報4.39元，升2.57%。

博雅互動（0434）斥資6200萬元增持100顆比特幣。收報4.17元，升23.01%。

「蔚小理」2月銷量報喜，小鵬（9868）銷量急升5.7倍。收報81.35元，升1.94%。

理想（2015）收報111.8元，跌4.85%。

蔚來（9866）收報35.15元，跌0.28%。

比亞迪（1211）2月銷量升1.6倍。收報363.6元，跌2.15%。

工行（1398）董事長廖林：未來3年為提供民企融資不低於6萬億元人幣。收報5.52元，升0.36%。

煤氣（0003）及水務署義工隊探訪近500戶長者。收報6.15元，跌0.81%。

外電傳長建（1038）考慮購英國垃圾處理公司Viridor。收報52.3元，跌1.97%。

澳門2月博彩收入197億澳門元，按年增6.8%。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報4.32元，升7.46%。

美高梅中國（2282）收報11.08元，升2.78%。

澳博（0880）收報2.44元，升0.83%。

永利澳門（1128）收報5.67元，升5.39%。

銀河娛樂（0027）收報32.35元，升1.41%。

金沙中國（1928）收報18.3元，升2.81%。

聯想控股（3396）發盈喜，料去年最佳轉虧為賺3億人幣。收報8.68元，跌6.06%。

中興通訊（0763）去年純利84億人幣跌9.7%，派息0.617人幣。收報26.3元，跌10.24%。

萬洲（0288）宣派特別股息0.18元。收報6.38元，升0.63%。

香港電訊（6823）旗下子公司在內地取得增值電訊業務經營試點批覆。收報10.08元，升1.1%。

信義光能（0968）去年純利跌74%，太陽能玻璃產品均價大跌拖累。收報3.57元，升8.51%。

信義能源（3868）去年純利跌12%，派息反升4%。收報1.01元，升26.25%。

碧桂園（2007）據報將錯過重組協議目標日期。收報0.52元，升4%。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見90.85元，收報88.2元，升3.1%；瑞誠中國傳媒（1640）創上市新高，見4.46元，收報4.39元，升2.57%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見4.02元，收報3.6元，跌6.01%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見244元，收報234.6元，升1.56%；德益控股（9900）創上市新高，見15.8元，收報15.62元，升2.76%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見26.5元，收報26.3元，升2.94%；毛戈平（1318）創上市新高，見82元，收報82元，升8.83%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1089.65元，收報1089.3元，升0.03%；Ａ華夏人民幣－Ｒ（83437）創上市新高，見104.25元，收報104.25元，升0.05%；東亞銀行（0023）創52周高，見11.8元，收報11.68元，升2.1%；首佳科技（0103）創52周高，見0.47元，收報0.46元，升5.75%；HERALD HOLD（0114）創52周高，見0.51元，收報0.51元，無升跌；江蘇寧滬高速公路（0177）創52周高，見9.1元，收報9.09元，升2.71%；冠中地產（0193）創52周高，見0.57元，收報0.45元，升8.43%。

破頂指數成份股包括，中銀香港（2388）創52周高，見28.35元，收報28元，升2.38%；中行（3988）創52周高，見4.47元，收報4.44元，升0.68%；匯控（0005）創52周高，見92.1元，收報91.25元，升2.24%。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，德祥地產（0199）低見0.176元，收報0.188元，升1.08%；寶新置地（0299）低見0.1元，收報0.105元，跌10.26%；中手游（0302）低見0.57元，收報0.57元，跌1.72%；ALCO HOLDINGS（0328）低見0.275元，收報0.285元，跌3.39%；卓悅控股（0653）低見0.139元，收報0.148元，跌1.33%；中國鑄晨８１（0810）低見0.157元，收報0.161元，跌3.59%；建鵬控股（1722）低見0.036元，收報0.036元，跌10%；高視醫療（2407）低見8.02元，收報8.07元，跌1.59%；雲工場（2512）低見1.87元，收報2元，跌7.41%；精技集團（3302）低見0.092元，收報0.093元，跌2.11%。

47隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見5.67元，收報5.73元，升0.7%；先機企業集團（0176）低見0.015元，收報0.015元，跌6.25%；香港生力啤（0236）低見0.76元，收報0.77元，無升跌；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.51元，收報0.53元，升3.92%；大家樂集團（0341）低見7.2元，收報7.25元，升0.69%；永泰地產（0369）低見1.5元，收報1.62元，跌3.57%；聯亞集團（0458）低見2元，收報2.1元，跌8.7%；先豐服務集團（0500）低見0.12元，收報0.125元，跌8.09%；ASMPT（0522）低見57.9元，收報57.9元，跌4.46%；WKK INTL（0532）低見0.23元，收報0.25元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，禮建德集團（8455）創52周高，見0.125元，收報0.125元，升73.61%；盛良物流（8292）創52周高，見0.199元，收報0.16元，升44.14%；蜜雪冰城（2097）創上市新高，見298元，見52周低256元，收報290元，升43.21%；歐科雲鏈（1499）收報0.184元，升42.64%；太平洋網絡（0543）收報0.405元，升35%；朗詩（0106）收報0.013元，升30%；吉星新能源（3395）收報0.15元，升28.21%；藍港互動（8267）收報0.33元，升26.92%；暢由聯盟（1039）收報0.076元，升26.67%；信義能源（3868）收報1.01元，升26.25%。

下跌異動股，包括，天臣控股（1201）收報0.81元，跌39.1%；遠東控股國際（0036）收報0.53元，跌30.26%；帝國金融集團（8029）收報0.63元，跌23.17%；匯財金融投資（8018）收報0.05元，跌23.08%；皇冠環球集團（0727）收報0.054元，跌21.74%；中華銀科技（0515）收報0.062元，跌20.51%；奈雪的茶（2150）收報1.71元，跌18.57%；曼妠（8186）見52周低0.4元，收報0.43元，跌17.31%；匯森股份（2127）收報0.021元，跌16%；ＦＩ南方比特幣（7376）收報5.015元，跌15%；騰盛博藥－Ｂ（2137）收報1.64元，跌14.58%。

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