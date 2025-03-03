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港1月零售銷售貨值按年跌3.2% 符預期

統計處公布，今年1月零售業總銷貨價值的臨時估計為353億元，按年下跌3.2%，符預期，連跌11個月。2024年12月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年下跌9.6%。

扣除價格變動後，零售業總銷貨數量的臨時估計跌5.2%。去年12月修訂估計下跌11.3%。

1月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.9%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為24億元，按年升3.5%。

今年1月與去年同期比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年下跌17.9%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值下跌10.5%）；燃料（下跌4.3%）；汽車及汽車零件（下跌52.6%）；書報、文具及禮品（下跌15.1%）；傢具及固定裝置（下跌26.4%）；中藥（下跌4.6%）；以及眼鏡店（下跌4.4%）。

另一方面，其他未分類消費品的銷貨價值上升6.6%。其次為超級市場貨品（銷貨價值上升4.9%）；食品、酒類飲品及煙草（上升10.9%）；服裝（上升1.2%）；藥物及化妝品（上升4.3%）；百貨公司貨品（上升0.5%）；以及鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升7.1%）。

政府發言人表示，1月零售業總銷貨價值的按年下跌幅度明顯收窄，經季節性調整後按月比較亦有所回升，但這些改善部分可能由今年農曆新年來臨得較早導致。因此，待取得2月份的零售數據後，合計兩個月的數據一併分析，將能更有效評估最新的零售銷售表現。

展望未來，發言人指，零售業的短期表現將繼續受旅客和市民消費模式轉變所影響。然而，國家推出多項提振內地經濟及惠港措施，加上特區政府積極推動旅遊業發展和提振本地市面氣氛，以及就業收入增加，均對零售業有利。

 

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