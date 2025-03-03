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全日沽空金額減29% 阿里沽空增18%

大市全日沽空金額405.82億元，較上日減少29.15%，沽空金額佔大市成交比率由上日的14.09%降至13.44%。

沽空金額最多股份為，阿里巴巴－Ｗ（9988）46億元，較上日增加18%。

上日盈富（2800）基金單位減少1.01億個，至總數65.79億個，是2023年5月22日後新低，當日為65.28億個。

上日南方恒生科技（3033）基金單位增2.41億個，至總數77.49億個，是2月17日後高，當日為79.06億個。

沽空增幅最多的股份為，ＦＩ二南方恒指（7500）增加14332.43%，至1.79億元；沽空減幅最多的股份為，博時央企紅利（3437）減少99.55%，至356元。

藍籌當中，沽空比率最高的是百威（1876）沽空比率54.34%。科指股沽空比率最高的是蔚來（9866）沽空比率40.8%。

其餘請看附圖。

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