參觀者投入由大會提供的「香港壹圓」硬幣，便會啟動全程運行時間約160秒的機械裝置。裝置內的小圓球由80年代匯豐推出全港第一台自動櫃員機（當時稱易通財）開始，引領從該行創辦人湯馬士·修打蘭爵士（Thomas Sutherland）的書枱，隨著時間軌跡，穿過兩尊銅獅史提芬（Stephen）與施迪（Stitt），探索匯豐過百年的里程碑，當中包括六角形標誌的誕生、鈔票設計的演變、銀行從人手操作步向電子化服務的蛻變等關鍵時刻。

另外，匯豐亦會在地面廣場設置拱形霓虹燈「時光隧道」，以及巨型生日蛋糕裝置，裝置底層設有大屏幕展示員工分享的匯豐故事及祝福字句，突顯匯豐與香港的連繫。而今晚起至年底，匯豐總行外牆螢幕並將播放展示歷代總行面貌的全新燈光匯演。

此外，匯豐推出徵集回憶活動， 參加者上載一件與匯豐有關的物品照片到Instagram Story、寫下相關的珍貴回憶或難忘故事、標識@hsbc_hk 以及@3位朋友，並在指定官方帖子留言: 「160年，期待更多精彩故事」，該行將以抽獎形式送出1.6萬「獎賞錢」（10名）或160周年珍藏版八達通卡（100位）。

另由三月份起，匯豐推出多項誌慶活動，包括匯豐作為M+領銜合作夥伴兼主要贊助之「香港賽馬會呈獻系列：畢加索——與亞洲對話」（3月15日至7月13日）、首度移師啟德體育園舉行的國泰/匯豐香港國際七人欖球賽（3月28日至30日）、匯豐全球投資峰會 （3月25日至37日），以及匯豐香港社區節（4月5日至6日於中環街市）。