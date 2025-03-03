財經評論員Jon Erlichman在社文平台X發文，預計多間科技巨頭未來5年盈利增長，其中估計特斯拉（Tesla）可望增長258%。特斯拉行政總裁馬斯克回應有關帖文，豪言Tesla有機會在未來5年實現1000%盈利增長，但需要出色的執行力（It will require outstanding execution）。