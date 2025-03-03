中銀香港（2388）表示，該行為首批銀行參與香港金融管理局，推出的1000億元人民幣貿易融資流動資金安排，為多家企業包括中國石油（0857）、中國石化（0386）、河鋼集團、海信集團控股、錦龍汽車集團等開辦人民幣貿易融資，單筆提款金額最高達4億元人民幣，涉及進口發票融資及信用證項下信託提貨等多種業務。
中銀香港副總裁王化斌表示，首批已開辦業務的企業反饋良好，認為該政策的推出順應了市場的需求，後續將密切關注並積極把握各項新政策，進一步擴大人民幣在貿易往來中的使用。
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