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THE SOUTHSIDE推多個健康活動 星級導師梁諾妍教伸展班 梁彥宗帶領行山

THE SOUTHSIDE 將於3 月 10 日至 4 月 6 日舉行一系列身心靈健康活動，包括邀請星級導師兼靚媽梁諾妍及其專業團隊教授健體伸展課程，放鬆身心，並聯乘旅遊節目主持人梁彥宗推出「探索港島南」，進行親子行山遊。由 3 月 13 日起商場將舉辦 「活在 THE SOUTHSIDE – 社區冰球計劃」，讓小朋友及青少年可以免費接觸冰球運動。

THE SOUTHSIDE 與星級導師梁諾妍及旗下的 Fitnez Studio 合作，於周末推出一系列的健體伸展課程。MTR Mobile 用戶可以指定 MTR 分兌換課程， 完成課程更可獲得港鐵商場指定商戶的優惠券。

THE SOUTHSIDE 將於 4 月 5 日與旅遊節目主持人梁彥宗，舉辦「探索港島南」親子行山遊活動，帶領大家漫步南朗山，沿途欣賞港島南區獨有的壯麗景色。MTR Mobile 用戶同樣可 透過指定 MTR 積分報名參加。

另外，THE SOUTHSIDE 與「香港冰球訓練學校」及「香港業餘冰球會」合作，推出社區冰球計劃。由 3 月 13 日起至 3 月 30 日於商場 LG 中庭舉行，對象為 5 至 16 歲 的兒童及青少年，屆時將會搭建仿冰場，有興趣參予人士只需透過網上預約登記，即可免費學習溜冰及冰球活動，主辦單位更會提供合適的裝備，讓參加者體驗冰上運動的樂趣。

 

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