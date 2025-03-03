該行指出，若將一、二月份賭收合併計管，首兩個月賭收按年持平，回復至2019年疫情前的76%，較2024年第四季回復至2019年疫情前的80%，復蘇速度有所放慢。其預期今年3月份賭收有望按年增加3.3%至201億澳門元，並因此將今年首季賭收推高至580億澳門元，達到按季及按年增長也達1%，及回復至2019年疫情前的76%。由於業界面對的成本較高，這意味濠賭股的EBITDA按年及按年會下跌，以該等股份按企業價值相對EBITDA只有8至10倍，看來吸引，但是在計及非博彩後的資本開支，股本計自由現金流約8%，其以金沙中國（1928）及美高梅中國（2282）作為首選。

花旗跟進的報告同樣指，2月份賭收比其預期只有190億澳門元為高，亦比市場預期的186億澳門元高6%，更和多間博企在宣布去年第四季度業績所述過年後的需求比正常較長一致。若將今年首兩個月合計賭收按年持平。其維持3月份賭收在195億澳門元不變。並預計今年上半年賭收按年持平，並在下半年再加速增長，料按年增幅達6%。。

中金則指，澳門2月份賭收水平高於彭博一致預期增幅0.75%，恢復至2019年2月的77.8%水平。該行預計，2月份貴賓博彩收入與比2019年同月水平或下降56 63%，中場博彩收入比2019年同月水平或增長15%，預計中場佔總博彩收入70 75%。其預測3月份賭收有望達到186 2億澳門元，相當於日均賭黚6至6.5億澳門元之間，按年下降5%至增長3%。與 2019年 3月份水平相比預計下降 22 28%）。在眾濠賭股中，其最看好美高梅中國（2282）。

瑞銀認為，從2月份賭收數據所觀察，這有助紓緩市場需求放緩的憂慮。由於濠賭股只按2025年預計的企業價值相對EBITDA比率8.4倍去買賣，其對濠賭股仍持正面看法，首選股份仍為金沙中國。

濠賭股今日全線股價上升，升幅最大為新濠國際（0200），全日升7.46%。

其他報道

馬斯克揚言未來5年Tesla盈利可增長1000%

GIC減持財險

證監會取得前德普科技主席李永生等三人取消資格令

全日沽空金額減29% 阿里沽空增18%

港1月零售銷售貨值按年跌3.2% 符預期

恒指收市升64點 成交降至3018億 科指倒跌0.58% 北水流入跌穿100億元

Wise在港推中小企跨境匯入款項服務 全球匯款平均手續費0.59%

陳茂波反駁惠譽：港財政狀況健康 擁大灣區機遇 可抵禦外部風險

太地與珠江實業合作項目命名「廣州聚龍灣太古里」

外匯局據報對企業摸底關稅和反制措施影響

AlipayHK推AI智能助理 搜索功能接入DeepSeek

HK Express 4月24日開通小松航線 推限時優惠 「經濟飛」單程208元起

Endowus：1月份香港區錄得前所未有資金流入 將倍增香港團隊規模

洲際船務發盈喜 料全年多賺2至2.2倍

半日沽空金額減14% 阿里沽空增34%

恒指半日升277點 科指升0.6% 信義光能升11% 蜜雪冰城升40%

Seven & i 行政總裁Isaka據報將卸任 早前管理層收購計劃失敗告終

滬深三大指數半日向上 滬指升0.34% 創板指漲逾2%

美團港招兵買馬 設無人機公司 加快攻港 Keeta Drone招聘負責人經理操控員

百度據報計劃在境外發行約100億元人民幣債券

港元拆息全線向下 1個月HIBOR見兩周低 貨幣基礎三周高

雷軍：小米15 Ultra預售非常火爆 用1天時間已超過3天目標

周六福重新提交香港IPO申請