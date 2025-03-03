純利預期增加主要是由於集團因深國際華南物流園轉型升級項目確認土地置換稅後收益約23億元；集團成功將兩個物流港項目置入公募REIT，錄得稅後收益約5.87億元；以及集團主動優化借貸貨幣結構，匯兌損失大幅減少。

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