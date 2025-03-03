深圳國際（0152）發盈喜，料2024年年度純利將介乎約28億元至31億元，較2023年上升約53%至63%。2023年集團純利約19.02億元。
純利預期增加主要是由於集團因深國際華南物流園轉型升級項目確認土地置換稅後收益約23億元；集團成功將兩個物流港項目置入公募REIT，錄得稅後收益約5.87億元；以及集團主動優化借貸貨幣結構，匯兌損失大幅減少。
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