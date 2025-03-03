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小鵬2月交付量升5.7倍至逾3萬輛

小鵬汽車（9868）公布，2月共交付智能電動汽車3.05萬輛，按年增長570%。其中，小鵬MONA M03連續第3個月交付量超過了1.5萬輛。

公司續稱，小鵬P7+自上市以來的前3個月，累計交付已超過3萬輛。另顯示智能駕駛是消費者購買小鵬P7+的主要原因之一。今年前2個月，小鵬汽車交付新車共6.08萬輛，按年增長375%。

月內，小鵬汽車智能導航輔助駕駛（XNGP）的城區智駕月度活躍用戶滲透率達86%。根據小鵬汽車發布的春節智能駕駛使用報告，在春運期間，小鵬汽車的智能駕駛總里程和智能駕駛總時長分別按年增長了98.2%和103.5%。同時，智能駕駛用戶滲透率達到93.3%，最長智能駕駛里程達到1.23萬公里。2025年，小鵬汽車將開始為國際市場開發和測試其圖靈人工智能智駕系統。

另外，小鵬G6 2025款月內在中國市場正式亮相，展示了全新的設計、增強的功能以及前沿的智能技術。

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