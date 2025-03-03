謝邱安儀指，本月年貨應季商品表現較好，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值上升10.9%，鞋類、有關製品及其他衣物配件上升7.1%，服裝上升1.2%，藥物及化妝品上升4.3%，百貨公司貨品上升0.5%，主要受消費者為農曆新年置辦年貨帶動。而受累於本港市民北上維修汽車，汽車行業跌幅最大；金價高企亦削弱市民購買珠寶產品意欲。

她指出，調查協會逾4100間零售商成員顯示，由於去年2月高基數影響，今年2月的零售表現將並不理想，多於九成受訪者認爲2月生意錄得按年單位數至低雙位數跌幅，少於一成受訪者認爲按年持平。

謝邱安儀表示，計及1月及2月合併比較，受「一簽多行」帶動，食品及個人護理等行業受惠。但仍然有多於七成受訪零售商表示生意錄得按年單位數至低雙位數跌幅，主要由於港人北上及來港遊客消費習慣轉變。

零售管理協會執行總監羅振邦表示，深圳「一簽多行」改善來港旅客人流，本地零售商亦正處於轉型期，配合專業知識及科技手段增強消費體驗，加之盛事經濟帶動，料有利零售市道。

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