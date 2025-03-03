早前持續入市購入維他奶（0345）股份的楊協成（星：Y03），在上周五發布最新2024年度全年業績，雖然其業績內並沒有詳細內容講述持有維他奶的最新動向，但是根據其財務報表顯示，持有港股價值，在短短一年內大增9576.9萬新加坡元（下稱坡元）（約5.53億港元）。
楊協成在港股的持股市值截至去年底，因此高達1.01億坡元，或約5.83億港元。該等港股被分類為非流動資產之內，並視為其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）項目，一般並不影響損益賬。據了解，該等港股投資，與該集團購入維他奶有關。
根據楊協成的報表的細項闡述顯示，其於年度內曾經提取9690萬坡元（約5.59億港元），用於購買被視為FVOCI的金融資產。該集團從該等FVOCI金融資產所獲股息作初始確認下，在年內達到85.3萬坡元，或約492.13萬港元。
翻查楊協成所屬遠東機構大股東黃志達申報，楊協成持股佔約5689.6萬股維他奶，按其於去年12月24日可按每股派0.04中期股息港元計，料可收取股息227.58萬港元。該集團進一步披露，在截至去年底未有再收購或出售股份行動。
在楊協成的整份披露及給予投資者的簡介內，未有片言隻語披露對維他奶持股的任何訊息及內容。
維他奶今日股價收報9.65元，升2.99%。楊協成今日股價收報0.58元，無升跌。
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