楊協成在港股的持股市值截至去年底，因此高達1.01億坡元，或約5.83億港元。該等港股被分類為非流動資產之內，並視為其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）項目，一般並不影響損益賬。據了解，該等港股投資，與該集團購入維他奶有關。

根據楊協成的報表的細項闡述顯示，其於年度內曾經提取9690萬坡元（約5.59億港元），用於購買被視為FVOCI的金融資產。該集團從該等FVOCI金融資產所獲股息作初始確認下，在年內達到85.3萬坡元，或約492.13萬港元。

翻查楊協成所屬遠東機構大股東黃志達申報，楊協成持股佔約5689.6萬股維他奶，按其於去年12月24日可按每股派0.04中期股息港元計，料可收取股息227.58萬港元。該集團進一步披露，在截至去年底未有再收購或出售股份行動。

在楊協成的整份披露及給予投資者的簡介內，未有片言隻語披露對維他奶持股的任何訊息及內容。

維他奶今日股價收報9.65元，升2.99%。楊協成今日股價收報0.58元，無升跌。

其他報道

香港零售管理協會：1月零售跌幅收窄緣於低基數

小鵬2月交付量升5.7倍至逾3萬輛

深圳國際料去年盈利增長最多63%

比亞迪據報折讓5.1%至8.4%配售1.18億股 籌最多407億元

大摩料澳門3月賭收達201億元看法最牛 新濠股價升7%

THE SOUTHSIDE推多個健康活動 星級導師梁諾妍教伸展班 梁彥宗帶領行山

中銀香港為多間企業提供人民幣貿易融資 單筆最多4億元人幣

馬斯克揚言未來5年Tesla盈利可增長1000%

GIC減持財險

證監會取得前德普科技主席李永生等三人取消資格令

全日沽空金額減29% 阿里沽空增18%

港1月零售銷售貨值按年跌3.2% 符預期

恒指收市升64點 成交降至3018億 科指倒跌0.58% 北水流入跌穿100億元

Wise在港推中小企跨境匯入款項服務 全球匯款平均手續費0.59%

陳茂波反駁惠譽：港財政狀況健康 擁大灣區機遇 可抵禦外部風險

太地與珠江實業合作項目命名「廣州聚龍灣太古里」

外匯局據報對企業摸底關稅和反制措施影響

AlipayHK推AI智能助理 搜索功能接入DeepSeek

HK Express 4月24日開通小松航線 推限時優惠 「經濟飛」單程208元起

Endowus：1月份香港區錄得前所未有資金流入 將倍增香港團隊規模

洲際船務發盈喜 料全年多賺2至2.2倍

半日沽空金額減14% 阿里沽空增34%

恒指半日升277點 科指升0.6% 信義光能升11% 蜜雪冰城升40%