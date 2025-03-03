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耀才證券獲芝商所頒最關鍵合作經紀商

耀才證券（1428）表示，其交易系統早已接通全港以至全球的著名交易所，客戶只需一個戶口便可買賣全港的產品。適逢近年美股及美期持續暢旺，耀才推出多項買賣美股及美期的優惠，帶動其美股及美期的成交量均屢創新高。該行更因此獲美國芝加哥商品交易所（CME）頒發「最關鍵合作經紀商」及「最佳期貨期權推廣及銷售經紀商」兩大獎項。

過往耀才普經推出買賣美股每股只需0.008美元及推出孖展利息只需4.78%，更推出買賣美期送800美元等優惠。

執行董事兼行政總裁許繹彬表示，能夠獲得芝商所頒發殊榮，更是他們未來發展的激勵。他們會時刻把握市場機遇，繼續致力提供最優質的服務和創新的產品。

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