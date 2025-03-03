過往耀才普經推出買賣美股每股只需0.008美元及推出孖展利息只需4.78%，更推出買賣美期送800美元等優惠。

執行董事兼行政總裁許繹彬表示，能夠獲得芝商所頒發殊榮，更是他們未來發展的激勵。他們會時刻把握市場機遇，繼續致力提供最優質的服務和創新的產品。

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