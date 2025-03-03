香港會展管理公司董事總經理梅李玉霞今日表示，會展今明兩年將新增不少有關虛擬資產、商貿科技展覽，包括今年8月首次在會展中心舉行的「Bitcoin Asia 2025香港比特幣大會」。
她續稱，早前在會展舉行的Consensus Hong Kong 2025，是雙方洽談了超過兩年的成果，最終於今年2月中，首次發陸香港，獲1萬名來自102國家及地區的加密貨幣、區塊鏈同Web3專業人士參與，當中7500位來自香港以外。主辦機構估計，是次活動及350個周邊活動合共為香港帶來2.75億元經濟效益。
梅李玉霞又透露，中東著名商貿科技展覽「LEAP East」已落實明年7月在會展中心舉辦，是該展首次在中東以外的地方舉辦，預料為香港帶來更多國際商務訪客，創造更大的「會展經濟效益」。
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