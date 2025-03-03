不過，從經調整虧損凈額（非國際財務報告準則計量）來看，2024年度預計約為1.12億元至1.32億元，而2023年度則為1.16億元調整虧損凈額。經調整虧損凈額排除了可轉換可贖回優先股公允價值變動、以股份為基礎的付款以及上市費用等因素。

公告指出，可轉換可贖回優先股公允價值變動不會對公司當前及未來的運營和現金流產生重大不利影響。

七牛智能科技去年10月上市，首日掛牌股價即腰斬。

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