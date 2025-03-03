半新股七牛智能（2567）發盈利警告。集團預計截至2024年12月31日止年度錄得公司擁有人應佔年內虧損約4.44億元至4.64億元（人民幣，下同），相較於2023年度的3.241億元，預計虧損增加37.0%至43.2%。這主要歸因於可轉換可贖回優先股公允價值變動造成的虧損增加，2024年度該部分公允價值虧損達2.936億元，而2023年度為1.561億元。
不過，從經調整虧損凈額（非國際財務報告準則計量）來看，2024年度預計約為1.12億元至1.32億元，而2023年度則為1.16億元調整虧損凈額。經調整虧損凈額排除了可轉換可贖回優先股公允價值變動、以股份為基礎的付款以及上市費用等因素。
公告指出，可轉換可贖回優先股公允價值變動不會對公司當前及未來的運營和現金流產生重大不利影響。
七牛智能科技去年10月上市，首日掛牌股價即腰斬。
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