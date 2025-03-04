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美債息續跌 道指跌649點 見兩個月最大跌幅 納指跌2.6% 見3個月低

美債息續跌，2年期見逾4個月低，10年期債兩個月低。美債息差個別發展，美3個月10年期債息續倒掛，見兩個月最闊；美2年期10年期債息差收窄。金龍指數跌至兩周低。美股向下，道指、標指見兩個月最大跌幅及一個月低，納指一個月最大跌幅及3個月低。特朗普關稅措施打擊市場風險偏好，科技股重挫拖累股市，製造業數據疲軟也給股市造成衝擊。

特朗普表示，3月4日對加拿大、墨西哥、中國加徵關稅，沒有妥協餘地。至於以後會不會繼續增加對華關稅，取決於人民幣匯率和中國的報復程度。加元、墨西哥披索和離岸人民幣應聲跌至日內低點。特朗普還宣布，將從4月2日起對進口農產品加徵關稅，目前還不清楚這是否屬於「對等」關稅的組成部分。

OPEC+宣布從4月開始恢復增產，原油期貨重挫。美國製造業增長接近停滯，原料支付價格指標飈升。台積電計劃對美國晶片廠追加投資1000億美元。

道瓊斯工業平均指數收跌649點，跌幅1.49%，報43191點。標普500指數收跌104點，跌幅1.76%，報5849點。納斯達克綜合指數收跌497點，或2.64%，報18350點。

高盛跌2.74%，報605.26美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累104點，而Amgen升0.88%，報310.78元，貢獻道指16點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報238.03元，跌1.57%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報167.01元，跌1.92%，亞馬遜(美：AMZN)收市報205.02元，跌3.42%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報655.05元，跌1.96%，英偉達(美：NVDA)收市報114.06元，跌8.69%，微軟(美：MSFT)收市報388.49元，跌2.14%，Tesla (美：TSLA)收市報284.65元，跌2.84%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.07%，報563點。德國DAX指數收漲2.65%，報23147點；法國CAC 40指數漲1.09%，報8199點；英國富時100指數收漲0.7%，報8871點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.98%，報7442點。

美國2年期債息曾跌最多1.24%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為1.74%。低見3.9393厘，是2024年10月17日3.9334厘後最低。收市報3.9496厘，是2024年10月18日後收市新低，當日報3.9483厘。連跌7日，累計跌0.3204厘，對上一次連跌7日是2020年2月28日。連續第7日陰燭，對上一次連續第7日陰燭是2021年5月6日。

美國10年期債息曾跌最多1.49%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為1.61%。低見4.1456厘，是2024年12月9日4.1336厘後最低。收市報4.1551厘，是2024年12月6日後收市新低，當日報4.1529厘。連跌2日，累計跌0.1049厘，對上一次連跌2日是2月20日。連續第9日陰燭，對上一次連續第9日陰燭是2021年7月8日。

美2年期10年期債息差曾收窄至18.105基點，是2月27日17.542基點後最窄。收市報20.139基點，是2月26日後收市新低，當日報18.255基點。

美3個月10年期債息差續倒掛，曾擴大至15.586基點，是2024年12月11日18.829基點後最闊。收市報14.9基點，是2024年12月10日後收市最闊，當日報16.887基點。連續第2日擴闊，累計10.542基點，對上一次連續2日是2月20日。

金龍指數曾跌最多3.46%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為3.57%。低見7405.71點，是2月11日7313.8點後最低。收市報7442.61點，是2月11日後收市新低，當日報7390.84點。連跌3日，累計跌443.84點，對上一次連跌3日是1月8日。連續第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是2月27日。

道指曾跌最多2.1%，是2024年12月18日後最大跌幅，當日跌幅為2.65%。低見42919.31點，是1月14日42157.03點後最低。收市報43191.24點，是1月16日後收市新低，當日報43153.13點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是2月26日。

標指曾跌最多2.41%，是2024年12月18日後最大跌幅，當日跌幅為3.02%。低見5810.91點，是1月14日5805.42點後最低。收市報5849.72點，是1月14日後收市新低，當日報5842.91點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是2月20日。

納指曾跌最多3.35%，是1月27日後最大跌幅，當日跌幅為3.76%。低見18216.63點，是2024年11月4日18112.83點後最低。收市報18350.19點，是2024年11月4日後收市新低，當日報18179.98點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是2月20日。

 

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