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港股ADR跌165點 夜期低水96點 創科、普拉達、澳博等業績

美股向下，港股ADR跌165點或0.72%，報22841點，即月恒指夜期跌51點，報22910點，夜期低水96點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.86%，折合報475.06元；阿里巴巴（9988）跌1.28%，折合報127.17元；美團（3690）跌2.24%，折合報159.05元；匯控（0005）升0.7%，折合報93.84元；建行（0939）跌0.76%，折合報6.53元。

道期現升0.144%；標期現升0.22%；納期現升0.28%。日本東證指數現跌0.6%；韓國KOSPI指數現升0.47%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.85%。

VIX指數隔晚升16.04%或3.15點，報22.78點。

紐油現跌0.08%或0.06美元，報68.31美元；布油現跌1.63%或1.19美元，報71.62美元；金價現跌0.05%或1.56美元，報2891.17美元；LME 銅期貨隔晚升0.65%或61美元，報9419美元。比特幣現升0.79%或681.64美元，報85996.15美元；美國10年期債息現跌0.95%或0.0396厘，報4.1155厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，置富產業信託（0778）、五礦資源（1208）、普拉達（1913）、澳博（0880），及創科實業（0669）

比亞迪（1211）折讓7.8%配股籌433億，阿聯酋Al-Futtaim家辦有份

平保子公司擬2.068元私有化壹賬通（6638），溢價逾兩成。

鷹君（0041）稅後核心利潤跌16%，至15.5億元。

七牛智能（2567）發盈警，預計去年虧損擴大至最多4.6億人幣。

耀才證券（1428）獲芝商所頒最關鍵合作經紀商。

華晨中國（1114）派特別息1元，料3月28日或前後以現金方式派發。

楊協成披露去年持港股大增5.53億，涉增持維他奶（0345）有關。

小鵬（9868）2月交付量升5.7倍至逾3萬輛。

深圳國際（0152）料去年盈利增長最多63%。

中銀香港（2388）為多間企業提供人民幣貿易融資，單筆最多4億元人幣。

The Capital Group，增持渣打（2888）

GIC減持財險（2328）

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