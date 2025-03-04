恒指今早低開328點或1.43%，報22678點，大市成交金額36億元；國指今早低開157點或1.87%，報8262點。恒生科技指數開市報5400點，跌2.45%。上升股份比例為4.22%，下跌為10.62%，無升跌為85.14%。