恒指今早低開328點或1.43%，報22678點，大市成交金額36億元；國指今早低開157點或1.87%，報8262點。恒生科技指數開市報5400點，跌2.45%。上升股份比例為4.22%，下跌為10.62%，無升跌為85.14%。
藍籌8隻升，63隻下跌，12隻無升跌。恒安（1044）升1.15%，報22.05元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）跌7.54%，報336.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是同程旅行（0780）開市報17.34元，升0.46%；跌幅最大的是商湯（0020）開市報1.56元，跌4.88%。
恒指續低於10天線(23150.68點)，下試20天線(22441.58點)。科指跌穿20天線(5480.44點)。
雍禾醫療（2279）料全年虧損減少。無成交，報1.03元。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，置富產業信託（0778）無成交，報4.28元。
五礦資源（1208）開市報2.25元，無升跌。
普拉達（1913）開市報69元，升0.73%。
澳博（0880）開市報2.44元，無升跌。
創科實業（0669）開市報111.4元，無升跌。
比亞迪（1211）折讓7.8%配股籌433億，阿聯酋Al-Futtaim家辦有份開市報336.2元，跌7.54%。
平保子公司擬2.068元私有化壹賬通（6638），溢價逾兩成。開市報1.69元，無升跌。
鷹君（0041）稅後核心利潤跌16%，至15.5億元。無成交，報11.78元。
七牛智能（2567）發盈警，預計去年虧損擴大至最多4.6億人幣。無成交，報0.92元。
耀才證券（1428）獲芝商所頒最關鍵合作經紀商。開市報2.66元，跌1.12%。
華晨中國（1114）派特別息1元，料3月28日或前後以現金方式派發。開市報4.13元，跌2.59%。
楊協成披露去年持港股大增5.53億，涉增持維他奶（0345）有關。開市報9.65元，無升跌。
小鵬（9868）2月交付量升5.7倍至逾3萬輛。開市報78.15元，跌3.93%。
深圳國際（0152）料去年盈利增長最多63%。開市報7.26元，升1.4%。
中銀香港（2388）為多間企業提供人民幣貿易融資，單筆最多4億元人幣。開市報28元，無升跌。
The Capital Group，增持渣打（2888）。開市報123.7元，跌0.24%。
GIC減持財險（2328）。開市報12.7元，跌0.63%。
破頂股包括，百奧家庭互動（2100）創52周高，見0.51元，開市報0.51元，無升跌；德利機械（2102）創52周高，見0.19元，開市報0.19元，無升跌；安科系統（8353）創52周高，見1.01元，開市報1.01元，升26.25%。
破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見92.15元，開市報92.15元，升0.99%。
2隻股份創上市新低，包括中國天化工（0362）低見0.024元，開市報0.024元，跌14.29%；安樂工程（1977）低見0.75元，開市報0.75元，跌2.6%。
創52周低，ASMPT（0522）低見57.25元，開市報57.25元，跌1.12%。
異動股
上升異動股，包括，安科系統（8353）創52周高，見1.01元，開市報1.01元，升26.25%；比特元宇宙（8645）開市報0.65元，升14.04%；中國管業（0380）開市報0.112元，升12%；同源康醫藥－Ｂ（2410）開市報34.5元，升11.11%；QPL INT'L（0243）開市報0.241元，升11.06%；ＦＩ南方比特幣（7376）開市報5.5元，升9.67%；INTL GENIUS（0033）開市報4.3元，升9.41%；玖源集團（0827）開市報0.038元，升8.57%；瘋狂體育（0082）開市報0.105元，升8.25%；大山教育（9986）開市報1.87元，升8.09%；方達控股（1521）開市報1.18元，升7.27%。
下跌異動股，包括，樂普生物－Ｂ（2157）開市報3.01元，跌14.73%；中國天化工（0362）創上市新低，見0.024元，開市報0.024元，跌14.29%；博雅互動（0434）開市報3.61元，跌13.43%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報31.05元，跌12.66%；華夏以太幣（3046）開市報5.145元，跌10.13%；重慶機電（2722）開市報0.98元，跌8.41%；嘉實比特幣（3439）開市報10.56元，跌8.09%；博時以太幣（3009）開市報1.7元，跌7.81%；華夏比特幣（3042）開市報10.49元，跌7.66%；金山雲（3896）開市報7.97元，跌7.65%；比亞迪（1211）開市報336.2元，跌7.54%。
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